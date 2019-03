Monica Gabor inghite medicamente pe baza de cannabis! Ce risca vedeta pentru gestul pe care l-a facut public

Monica Gabor pare sa se implice, trup si suflet, in afacerile pe care le deruleaza Mr. Pink, chiar daca, uneori, gesturile pe care le face pe retelele de socializare pot fi considerate... riscante.

Mai exact, de curand, Mr Pink, iubitul Monicai Gabor s-a orientat catre o afacere gen "plante medicinale". Misteriosul om de afaceri de origine chineza produce CBD, adica produse pe baza de cannabis selectionat (sau cannabis medical). Clientii pot comanda uleiuri CBD la sticluta cu pipeta, preturile incepand de la 45 de dolari si ajungand la 130 dolari, in functie de aroma si concentratie. Iubitul Monicai a demarat chiar si o campanie pe Youtube prin care se explica beneficiile tratamentului cu ulei de cannabis. Iar campaniei cu pricina i s-a alaturiat, din toate puterile, si Monica Gabor, care, deunazi, pe conturile ei de socializare a postat un filmulet in care le arata tuturor fanilor ei cum inghite substanta cu pricina si, mai mult, sustine ca aceasta face minuni impotriva cancerului.

"CBD are doua functii majore in tratamentul cancerului: incetinirea / stoparea cresterii celulelor canceroase (prevenirea) si tratarea simptomelor in urma chimioterapiei (managementul simptomelor)", sustine Monica Gabor pe contul ei de socializare. Cu toate acestea, pare-se, Monica Gabor nu a luat in calcul cateva aspecte. In primul rand, afirmatiile ca respectivul supliment alimentar nu face minuni in ceea ce priveste incetinirea sau stoparea dezvoltarii celulelor canceroase, nu sunt tocmai exacte, studiile facute pana acum de institutii medicale serioase dovedind ca nu exista nicio legatura intre ele. Mai mult, conform legilor din Statele Unite, suplimentul alimentar, eficient in anumite cazuri legate de tratarea unor afectiuni medicale - nu cancer, in orice caz, ci anumite forme de epilepsie sau in ameliorarea senzatiilor neplacute in urma chimioterapiei - se poate lua cu recomandare medicala expresa sau cu prescriptie si nu poate fi folosit "la liber", asa cum demonstreaza Monica Gabor ca o face pe contul ei de socializare.

In Statele Unite, produsele CBD aprobate sunt clasificate ca medicamente a caror productia, distributia si posesia sunt ilegale conform legii federale. In plus, in 2016, Administratia pentru Aplicarea Medicamentelor a adaugat "extracte de marijuana" pe lista medicamentelor pe care le-a definit drept "un extract care contine unul sau mai multi canabinoizi proveniti din orice planta din genul Cannabis, rasina (fie bruta, fie purificata) obtinuta din planta. Anterior, CBD fusese pur si simplu considerata" marijuana. In 2018, FDA (Autoritatea Medicamentelor din SUA, n.red.) a acceptat folosirea medicamentelor care contin CBD, dar cu recomandare medicala. In plus, in decembrie 2018, FDA a constatat ca sunt producatori care vand produse CBD, considerand ca actiunea este ilegala, mai ales ca CBD este subiectul unor noi evaluari, detinerea, vanzarea si folosirea fiind supuse legii penale americane, lucru pe care, evident, il risca si Monica Gabor.