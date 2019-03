Morometii 2 este marele castigator al Premiilor Gopo 2019, cu noua trofee adjudecate

"Morometii 2", filmul cu cele mai multe nominalizari la Premiile Gopo 2019, este si marele castigator al galei aflate la cea de-a 13-a editie. Peste 1.000 de invitati au participat marti seara la evenimentul care celebreaza succesele din cinematografia romana, la Teatrul National din Bucuresti.

Momente memorabile pe covorul rosu, dar si in cadrul Galei, au fost prilejuite de actorii Ileana Stana Ionescu, omagiata cu Premiul Gopo pentru Intreaga Cariera, oferit de Apa Nova Bucuresti, Constantin Dinulescu, caruia i-a fost acordat Premiul pentru Intreaga Activitate, si Dan Chisu, care a primit un premiu special pentru sustinerea si incurajarea productiei de film independent. De asemenea, un premiu special i-a fost oferit si maestrului de lumini Ion Nica.

"Morometii 2" si-a adjudecat noua trofee: Cel mai bun film, Cea mai buna imagine (Vivi Dragan Vasile), Cel mai bun montaj (Dana Bunescu si Alexandra Gulea), Cel mai bun sunet (Dana Bunescu, Cristinel Sirli, Constantin Fleancu), Cele mai bune decoruri (Cristian Niculescu), Cele mai bune costume (Dana Paparuz), premiu oferit de Cellini Romania, Cel mai bun machiaj si cea mai buna coafura (Dana Roseanu, Iulia Roseanu, Domnica Bodogan), acordat de MAC Cosmetics, si Tanara Speranta (Iosif Pastina) . De asemenea, Premiul Publicul acordat productiilor autohtone cu cel mai mare succes la box-office in 2018, a fost anul acesta adjudecat de "Morometii 2", in regia lui Stere Gulea.

"Pororoca", filmul lui Constantin Popescu, a castigat 3 trofee Gopo: Cel mai bun regizor, premiu oferit de Banca Transilvania, Cel mai bun actor intr-un rol principal (Bogdan Dumitrache), acordat de MOL Romania, si Cea mai buna actrita intr-un rol secundar (Iulia Lumanare).

"Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari" a castigat trofeul Gopo pentru Cel mai bun scenariu (Radu Jude), oferit de Dacin Sara, si premiul pentru Cel mai bun actor intr-un rol secundar (Alexandru Dabija).

Cosmina Stratan (Dragoste 1. Caine) a castigat premiul pentru Cea mai buna actrita intr-un rol principal, oferit de Aqua Carpatica, in timp ce trofeul pentru Cea mai buna muzica originala a fost adjudecat de Massimiliano Nardulli pentru "Charleston".

"Soldatii. Poveste din Ferentari", in regia Ivanei Mladenovic, a castigat trofeul pentru Cel mai bun film de debut.

"Caisa", in regia lui Alexandru Mavrodineanu, a castigat premiul pentru Cel mai bun film documentar, iar "Cadoul de Craciun" (Bogdan Muresanu) a fost desemnat drept Cel mai bun scurtmetraj.

La categoria Cel mai bun film european, voturile profesionistilor din cinematografie si ale criticilor de film au mers catre The Killing of a Sacred Deer / Uciderea cerbului sacru (r. Yorgos Lanthimos).

Gala Premiilor Gopo, gazduita pentru al patrulea an consecutiv de actorul Alex Bogdan, a fost transmisa in direct pe Film Now, iar o inregistrare va fi difuzata miercuri seara, de la ora 24:00, pe Digi 24.