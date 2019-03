Nu fumezi, dar bei vin? Echivaleaza vinul tigarile cand vine vorba despre riscul de cancer?

O sticla de vin pe saptamana echivaleaza cu 10 tigari fumate in aceeasi perioada de timp, cand vine vorba despre riscul de cancer, arata un studiu recent realizat in Marea Britanie.

Cercetarea, publicata in jurnalul BMC Public Health, e prima care realizeaza o astfel de paralela, arata Live Science. Oamenii de stiinta de la Spitalul Universitar Southampton au vrut sa vada care este impactul consumului moderat de alcool asupra organismului, din punct de vedere al riscului de cancer. Asta, pentru ca alcoolul, consumat in cantitati moderate, nu este perceput ca fiind atat de nociv precum fumatul.

Iar studii realizate atat in SUA, cat si in Marea Britanie arata ca oamenii nu sunt constienti ca intre consumul de alcool si cancer ar exista o legatura. De exemplu, in urma cercetarii realizate in SUA, a reiesit ca 70% dintre americani nu stiau ca alcoolul este un factor de risc pentru cancer. Oamenii de stiinta cred ca, printr-o astfel de paralela sau echivalare cu tigarile, despre care se stie ca sunt nocive si pot duce la cancer, oamenii pot deveni mai constienti legat de riscurile la care se expun.