Ora de vara 2019. Romania trece la ora de vara in noaptea de sambata spre duminica

In noaptea de sambata spre duminica se schimba ora. Romania, alaturi de celelate tari ale Uniunii Europene, trece de la ora de iarna la cea de vara, ceea ce inseamna ca ceasul se da inainte cu o ora. Astfel ora 3:00 devine ora 4:00. Ziua de 31 martie va avea doar 23 de ore, in loc de 24 de ore din aceasta cauza.

Schimbarea orei din acest an ar putea fi printre ultimele. Parlamentul European a votat, saptamana aceasta, in favoarea unei propuneri de renuntare la obligativitatea trecerii la ora de vara la nivelul Uniunii Europene. Potrivit acestei propuneri, fiecare stat membru al Uniunii Europene va avea dreptul sa decida pana in 2021 daca va pastra actualul sistem sau va renunta la schimbarea orei. Ora de vara a fost prima data propusa de un entomolog din Noua Zeelanda, George Vernon Hudson, in 1895.

Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, incepand din 1916 (intre 30 aprilie si 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vara tot in 1916 (intre 21 mai si 16 octombrie). Alte tari care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Danemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia si Tasmania. Pe 19 martie 1918 a fost introdusa si in Statele Unite ale Americii, dar a fost folosita doar pana in 1919. Astazi, 110 tari din intreaga lume isi schimba ora in ultima zi a lunii martie. In Europa, Islanda este singura tara care nu foloseste ora de vara. Rusia a inceput sa aplice acest sistem din 1981, insa a renuntat dupa 20 de ani, pe motiv ca nu vrea sa streseze cetatenii.

In Romania, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932, intre 22 mai si 2 octombrie. Pana in 1939, ora de vara a functionat in fiecare an, intre prima duminica din aprilie, ora 00.00 si prima duminica din octombrie, ora 01.00. Din 1941, ora de vara nu s-a mai folosit, fiind reintrodusa in Romania abia in 1979. Pana in 1996, ora de vara se introducea de la sfarsitul lunii martie pana la sfarsitul lui septembrie.

Din 1997 s-a trecut la ora de vara din ultima duminica a lunii martie pana in ultima duminica din octombrie, potrivit Observatorului Astronomic. Introdusa in anii '70 de statele membre cu scopul de a face economie de energie dupa primul soc petrolier, trecerea la orarul de vara, care adauga o ora celei de iarna, a facut obiectul unei armonizari la nivelul UE care schimba ora, dand ceasul inainte, incepand din 1980.