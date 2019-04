Penibil sau noua moda?! Alex Velea a iesit in oras imbracat ca o femeie

Cantaretul este recunoscut pentru faptul ca-i place sa experimenteze in materie de haine, insa de data asta "a rupt gura targului" cu un outfit care cu siguranta va fi foarte controversat.

Sala de fitness a devenit a doua casa pentru Alex Velea, si pentru ca petrece foarte mult timp pe-acolo, a decis sa investeasca si in echipamente sportive la moda. Nu stim daca asta este noua tendinta sau e doar o alegere bazata pe comoditate, dar cantaretul a optat pentru o pereche de colanti super mulati. De altfel, pantalonii ii modeleaza foarte bine picioarele lucrate la sala, iar prin colantii extrem de mulati se pot vedea cu usurinta muschii. Alex Velea este cum nu se poate mai mandru de felul in care arata, astfel ca incearca prin orice mijloace sa-si scoata in evidenta trupul lucrat intens.