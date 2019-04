Planul B: Cum vrea Gabriela Firea sa-si asigure o noua victorie ca primar al Capitalei

Primăria Municipiului București are in total, cu personalul de birouri, de teren, cu specialisti, ingineri, functionari publici, muncitori etc. aproape 45.000 de angajați. Numarul acesta imens pentru o institutie reprezinta:

- de trei ori populația Urziceniului

- cât toată populația din Miercurea Ciuc

- cât toată populația din Alexandria

- mai mult ca toți angajații Uniunii Europene

- 84% din angajații Google (53.000) din toată lumea

- 91% din angajații Apple (49.000) din toată lumea

- Necesarul pentru 4 mandate de deputat și 2 de senator.

- DE 200 DE ORI MAI MULȚI CA PRIMĂRIA DIN BERLIN

45.000 de oameni reprezintă (înmulțit cu un coeficient de 2,3 acordat familiei) un număr de aproximativ 100.000 de voturi. În 2016, Gabriela Firea a câștigat funcția de primar cu 246.000 de voturi. Acum are, practic, aproape jumătate asigurate de angajații municipalității și familiile acestora. Pentru câștigul garantat de la stat și pentru micile atenții primite de la companiile municipale unde PSD a făcut loc activului de partid, acești oameni or să se înghesuie să voteze încă de la primele ore ale dimineții la orice alegeri.