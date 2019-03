Sherlock Holmes al cainilor politisti din China a fost clonat

Un caine cu un nas si un comportament greu de egalat, aflat in serviciul Politiei din China, a fost clonat. Se spera ca acesta este doar inceputul unei noi ere in politie.

Kunxun s-a nascut in provincia chineza Yunnan, iar la "facerea" sa au pus umarul inclusiv oamenii de stiinta de la Yunnan Agricultural University. Totul a fost posibil cu ajutorul Ministerului Securitatii Publice, arata The Guardian, care citeaza presa chineza.

Se doreste ca acesta sa fie doar primul astfel de exemplar, intr-o incercare de a se reduce timpul necesar antrenarii cainilor din politie. Astfel de traininguri dureaza circa cinci ani si costa aproximativ 500.000 de yani (aproape 75.000 de dolari), fara a exista garantia ca patrupedele se vor descurca, odata ajunse in post.

Exemplarele clonate dintr-un caine valoros pleaca insa din start cu sanse mai bune de a se achita cu brio de sarcini. Pentru moment, insa, costul clonarii este un impediment, a declarat Zhao Jianping, din partea companiei Sinogene Biotechnology Company, implicata in experiment. Acesta nu a spus insa de ce suma a fost nevoie pentru clonare.

Kunxun, acum in varsta de trei luni, va fi antrenat sa gaseasca droguri si nu numai, iar la numai 10 luni va intra "in paine". Primul caine a fost clonat in Coreea de Sud, in 2005, iar doi ani mai tarziu patrupede clonate din rasa Labrador retriever erau deja folosite de politie in aceasta tara.