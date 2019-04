Studiu: Alimentatia ucide mai multi oameni decat fumatul. Cati romani au murit din cauza unui regim alimentar prost

Alimentatia nesanatoasa, cu "ingrediente" de proasta calitate sau prost alese, face mai multe victime, la nivel mondial, decat fumatul sau hipertensiunea, arata un studiu finantat de Bill & Melinda Gates Foundation si desfasurat pe durata a 27 de ani, in perioada 1990 - 2017, in 195 de tari. Cercetarea a cuprins si Romania.

O astfel de dieta, asa-numita si cea "occidentala", adica bogata in carne rosie, grasimi si zahar si cu putine fructe si legume, "hraneste" bolile de inima, cancerul, diabetul si nu numai, se arata in studiu citat de Daily Mail. In timp ce hpertensiunea a ucis 10,4 milioane de adulti in 2017, iar fumatul 8 milioane, in acelasi an, alimentatia nesanatoasa a omorat 10,4 milioane de oameni la nivel global, in acelasi an.

Cele mai multe decese din acest motiv au fost inregistrate in China (peste 3 milioane), India (peste un milion), SUA si Rusia. In Romania, 71.287 de oameni au murit din cauza dietei. Dintre cele 195 de tari analizate, Israelul a avut cea mai mica rata a mortalitatii provocate de alimentatia nesanatoasa, iar Uzbekistanul, cea mai mare. In cadrul studiului, in care s-au implicat aproape 130 de oameni de stiinta din aproape 40 de state, s-a aratat ca, la nivel mondial, din ce in ce mai putini oameni consuma nuci si semine, lapte si cereale, crescand in schimb cantitatea de carne procesata si sarea.

Studiul, cel mai amplu de pana acum pe teme de alimentatie, publicat de prestigiosul jurnal The Lancet, a mai aratat ca jumatate dintre decesele cauzate de alimetatie au avut drept cauza directa cantitatea prea mica de cereale consumate si de fructe si prea mare de sare. Pe scara "vinovatilor" urmeaza carnea procesata, bauturile indulcite, acizi grasi trans care se gasesc in mancarea preambalata, asa cum sunt si prajiturile. Cercetatorii au descoperit ca cele mai multe decese au fost provocate de dietele cu o cantitate insuficienta de alimente sanatoase, mai degraba decat un consum excesiv de alimente nesanatoase.