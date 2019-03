Taximetristii si cei care fac car sharing in Bucuresti, vizati de o razie: amenzi de 45.000 de lei

Politistii au efectuat o razie, sambata noapte, in Capitala, care i-a vizat pe taximetristi, dar si pe soferii Uber si Bolt. Au fost depistate mai multe nereguli si au fost aplicate amenzi in valoare de 45.000 de lei, in urma verificarii a 110 de masini. Mai multor soferi le-a fost suspendat dreptul de a conduce.

"S-a urmarit eliminarea activitatilor ilicite in domeniul taximetriei/ transportului in regim de inchiriere, verificarea detinerii documentelor de transport de persoane in regim taxi/ inchiriere, verificarea starii tehnice, reducerea numarului de accidente rutiere si impunerea respectarii normelor legale care reglementeaza activitatea de transport public de persoane", se arata intr-un comunicat, transmis, duminica, de Brigada Rutiera.

Controlul a fost efectuat in noaptea de 15 spre 16 martie, iar potrivit sursei citate, au fost verificate peste 110 de autoturisme si au fost aplicate 64 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 45.000 de lei, pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice si activitatea de transport public de persoane in regim de taxi/inchiriere.

"Totodata, au fost identificati 4 conducatori de autoturisme care efectuau transport public de persoane in regim de inchiriere prin intermediul aplicatiei Uber fara a detine copie conforma valabila si 2 conducatori auto taxi fara autorizatie taxi, in aceste situatii dispunandu-se masura complementara a suspendarii dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioada de 6 luni, prin retinerea certificatului de inmatriculare si placutelor cu numarul de inmatriculare", se mai arata in comunicatul Brigazii Rutiere.