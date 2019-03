Teatru cu mijloace cinematografice marca Brandusa Novac: "Un Capricorn sub stele"

In data de 9 aprilie la ora 20, la Cinema Pro, are loc premiera spectacolului "Un Capricorn sub stele". O comedie efervescenta, de calitate, care te va face sa traiesti impreuna cu actorii emotiile pasionale ale vietii!

Intr-o atmosfera a filmului, isi face aparitia teatrul de buna calitate, dar nu oricum ci folosind mijloacele cinematografice in spectacol. Este un spectacol in care artele se intrepatrund creandu-se un tot unitar magnific! Magda Catone, Anca Sigartau si Andrei Duban nu numai ca interpreteaza roluri magistrale pe textul marelui dramaturg Alexei Galin, ci vin si cu harul lor in muzica, in muzica live ce o vor canta impreuna cu Gorgon Band.

Si daca palmaresul celor trei protagonisti nu mai are nevoie de nicio trimitere la zecile de roluri jucate in teatru si film, iar succesul lor este incontestalil, va atragem atentia si asupra instrumentistilor. Gorgon Band au sustinut mii si mii de spectacole in toata lumea, cantand la 15 instrumente de suflat si au castigat in cariera lor nenumarate premii internationale de valoare, culminand cu premiul pentru muzica castigat la Festivalul de la Monte Carlo.

Muzica acestui spectacol nu este aleasa intamplator, ea punctand si crescand valoric momentele emotionale sau cele de comedie. Muzica nu apare ca un pretext, ci este liantul fortei si nobletei unui spectacol de o inestimabila valoare. Suntem in lumea filmului si a teatrului prin decorurile realizate de Noni Molete, un consacrat scenograf in arta spectacolului si a filmului.

Este eleganta, este stil, este profesionalism este un spectacol pus in scena de bagheta regizorala a Brindusei Novac, care la randul ei a primit, in cariera sa artistica, zeci de premii nationale si internationale. O echipa de exceptie, care va propune un spectacol de exceptie, intr-o locatie la fel de exceptionala, astfel incat veti intra in lumea filmului prin teatru si in lumea teatrului prin film!