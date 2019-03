Un bărbat s-a sinucis cu o grenadă

Bărbatul s-a sinucis de supărare că soția lui a plecat la muncă, în Israel, iar el trăia singur. Respectivul era tatăl a doi copii și lucra ca instalator.

„Se efectuează cercetarea la fața locului a pentru a stabili părți din grenadă, pentru a putea constata modelul grenadei și totodată se verifică domiciliul bărbatului pentru a stabili dacă mai are sau mai păstrează careva obiecte explozive", a spus ofiţerul de urmărire penală, Valeriu Viţelaru. „Am auzit explozia, am fugit, iată aici locuiesc, am fugit acolo și l-am văzut pe Vitalie la pământ. Îl cunosc din copilărie. Nu cunosc din ce cauză. Ce s-a întâmplat doar Dumnezeu știe", a spus un vecin. „Discutam, ne înțelegeam bine, era un vecin bun, ne ajuta cu tot ce putea. Eu cred că avea probleme în familie", a spus un altul.