Un barbat a scapat ca prin minune dupa ce sageata care trebuia sa il omoare a intrat in telefon

Un australian a primit a doua sansa la viata, asta dupa ce telefonul pe care il avea asupra sa l-a salvat. Intamplare desprinsa dintr-un scenariu de filme in Australia. Barbatul a suferit doar o mica rana dupa ce o sageata i-a intrat in telefon.

Telefonul a oprit sageata care urma sa il loveasca. Totul s-a intamplat intr-o localitate din New South Wales. Barbatul, in varsta de 43 de ani a scapat cu o mica rana dupa un accident cel putin bizar. In pozele publicate de politie se vede ca atacul a fost cat se poate de serios. Incidentul a inceput cand atacatorul, inarmat cu un arc si sageti, la confruntat pe barbat in afara casei lui. Panicata, victima a ridicat telefonul pentru a fotografia, filma, potentialul atac. In loc sa fie un aparat de filmat, telefonul s-a dovedit, deodata, ca este un scut care il ajuta sa se protejeze de atacator.

Politia a spus ca sageata a intrat in telefon, ulterior iesin si atigandu-i fata. Barbatul a suferit rani minore la fata, iar viata lui nu este pusa in pericol. Atacatorul, un barbat in varsta de 39 de ani, a fost arestat si pus sub acuzatii pentru asalt asupra proprietatii, tentativa de omor si va fi adus in fata instantei luna viitoare. Orasul in care s-a intamplat patania are reputatia de a fi capitala marijuanei din Australia.