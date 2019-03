Un nou scandal in piata farma: Perchezitii legate de vanzarea de dezinfectanti diluati

Politistii fac perchezitii, astazi, in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale care ar fi vandut unor spitale dezinfectanti care nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, fac in aceasta dimineata cinci perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale ce produc, importa si comercializeaza produse biocide.

Reprezentantii Politiei Romane au anuntat ca actiunea se desfasoara intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, zadarnicirea combaterii bolilor si comercializarea de produse alterate. Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului 2018, ar fi fost fabricate si vandute catre diverse spitale produse biocide utilizate la dezinfectia suprafetelor, care insa nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor.