Un pusti a ramas fara tata in urma cumplitului accident de la Raducaneni

Unul dintre cele mai ingrozitoare accidente rutiere din ultimii ani si cu siguranta cel mai grav accident petrecut la Iasi in acest an a avut loc ieri-dimineata in jurul orei 10:00, in comuna ieseana Raducaneni. Este stiut faptul ca drumul ce leaga Iasul de Raducaneni este unul intens circulat si poate fi periculos daca soferii nu respecta regulile de circulatie.

Ceea ce s-a intamplat ieri la Iasi pare mai degraba desprins dintr-un film de groaza. Soferul unui camion a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat in coliziune cu un TIR, condus regulamentar din sens opus. Ulterior, s-a rasturnat pe o parte si a intrat in coliziune cu un alt tir. De aceasta data impactul a fost extrem de violent, iar cabina camionului s-a zdrobit de-a dreptul, separandu-se de sasiu. Soferul camionului a murit pe loc, zdrobit.

Imediat s-a dat alarma, iar la Raducaneni au ajuns mai multe echipaje medicale, politistii si criminalistii. In urma impactului a fost nevoie de descarcerare. Initial pentru soferul din TIR, iar mai apoi pentru soferul din camion. Soferul TIR-ului era constient si cooperant, chiar daca avea mai multe leziuni. In acelasi TIR se mai afla o persoana, care, la randul ei, se afla in aceeasi stare.

Echipele de salvare ajunse la fata locului au inceput o lupta contracronometru pentru salvarea victimelor. Soferul TIR-ului a fost primul scos de catre echipajele medicale. Ultimul "extras" dintre fiarele contorsionate a fost soferul camionului. Leziunile pe care acesta le-a suferit au fost incompatibile cu viata. Capul sau a fost de-a dreptul zdrobit.

"Cel din camion a pierdut controlul in curba si a sters putin primul TIR. Soferul TIR-ului a incercat sa evite impactul si a tras dreapta de volan. A intrat in portile mele. Eu aveam pe cineva care lucra in curte, era sa-l omoare. Dupa asta s-a rasturnat camionul si a intrat direct intr-un alt TIR. Soferul din camion a murit pe loc, cabina s-a desprins si s-a sudat parca de TIR. N-a mai avut nimeni ce sa-i faca. Am sarit mai multi si am mers la soferul din TIR, i-am dat apa, pe urma au venit masinile de salvare", a spus unul dintre martori.

Politistii ajunsi la fata locului au deschis o ancheta. "Politistii ieseni au fost sesizati cu privire la faptul ca pe raza comunei Raducaneni a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenesti. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit faptul ca soferul unui camion nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a intrat in coliziune cu doua autotrenuri. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru ucidere si vatamare corporala din culpa, iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi.

Din cate se pare, soferul vinovat de producerea accidentul este chiar cel care si-a pierdut viata. El se numea Daniel Ciprian Matirjac, era din comuna suceveana Zvoristea si avea 35 de ani.

Totodata, soferii celor doua TIR-uri erau din judetul Tulcea. Unul dintre ei se numeste George Danut Ivan (soferul care a intrat in poarta unui localnic inecercand sa evite impactul), iar cel de-al doilea sofer se numeste George Pereanu. Ivan are 42 de ani, iar Pereanu 31 de ani. Ambii au ajuns la Iasi, la spital, iar medicii spun ca sunt in afara oricarui pericol. Cu toate acestea, au suferit mai multe leziuni si vor avea nevoie de o lunga perioada pentru recuperare.

Soferul care a murit ieri in cumplitul accident era casatorit si avea un baietel. Trupul neinsufletit a fost transportat la Institutul de Medicina Legala (IML) Iasi pentru necropsie. Ulterior va fi ridicat de catre familie si dus in satul sau pentru inmormantare. Dumnezeu sa-l ierte!