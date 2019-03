Vineri, ultima zi de iarna. In weekend vremea se schimba radical

Prognoza meteo 15 martie 2019. Meteorologii anunta vreme inchisa si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in unele regiuni.

Potrivit stirimeteo.com, vineri, 15 martie 2019, vremea va fi in continuare apropiata de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea innorari si temporar se vor semnala precipitatii slabe in regiunile intracarpatice si in zona montana, iar pe arii restranse, in special in prima parte a zilei si in cele sud-estice. Acestea vor fi sub forma de ploaie in zonele joase de relief si mixte la munte. VIantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte si in vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 6 si 15 grade, iar cele minime se vor situa, in general, intre -3 si 5 grade. In Bucuresti, cerul va fi in mare parte noros pe intreaga durata a zilei.Pe seara norii se vor mai risipi. Temperatura pe timpul zilei va ajunge la o medie de 9 grade Celsius, iar cea noaptea va scadea pana la 3 grade. Dimineata si seara, regimul termic se vor incadra in jurul valorilor de 6-7 grade.

La munte vremea va fi asemanatoare cu cea din ziua precedenta, temporar se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Minimele se vor incadra in jurul valorilor de -6/0 grade Celsius.

In weekend, vremea se incalzeste semnificativ, astfel ca duminica valorile termice vor depasi 20-22 de grade Cesius, potrivit progrnozei transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Vremea va fi in general frumoasã si se va incãlzi in toate regiunile, devenind deosebit de caldã pentru aceastã datã indeosebi in cele vestice si sudice, noteaza Mediafax. Cerul va fi mai mult senin, exceptand primele ore ale intervalului, cand in nordul si partial in centrul tãrii, precum si in zona montanã aferentã vor fi innorãri si cu totul izolat precipitatii slabe. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificãri la munte, in special pe creste, iar la cote mult mai reduse si pe arii restranse in prima parte a intervalului, trecãtor si in vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa intre 11 si 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 0 si 11 grade, mai scãzute in estul Transilvaniei.