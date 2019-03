Zeci de mii de maşini nu vor mai avea voie să circule pe drumurile din România, din aprilie

Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără acord ar putea avea efecte şi pe şoselele din România. Maşinile second hand cu volan pe partea dreaptă nu vor mai fi înmatriculate, din aprilie.

În România sunt înmatriculate în acest moment peste 60.000 de autoturisme cu volan pe dreapta, iar în cazul în care acordul comun privind Brexitul nu va fi semnat, începând cu data de 30 martie, aceste maşini care au volanul pe partea dreaptă vor fi singurele care vor mai putea circula în ţara noastră, potrivit Digi24.

Potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor, din august 2018"masinile care au volan pe dreapta si vin din afara Uniunii Europene nu vor mai primi omologare de la RAR. Fara Cartea de Identitate a masinii, niciun astfel de autovehicul nu va mai putea fi inmatriculat in Romania. Este drept ca Marea Britanie este inca in UE, dar acest ordin al ministerului este pana la urma o pregatire pentru perioada in care acest stat nu va mai face parte din UE", a declarat George Adrian Dinca, director general al Registrului Auto Roman (RAR), citat de economica.net.

Potrivit normelor in vigoare orice masina inregistrata intr-o tara a Uniunii Europene poate circula peste tot in UE. Dupa Brexit insa, masinilor inregistrate in Marea Britanie le-ar putea fi interzisa libera circulatie in tarile Uniunii. Raman totusi cu semnul intrebarii masinile inmatriculate in Malta, Cipru si Irlanda, tari in care se circula de asemenea cu masini cu volan pe dreapta, iar respectivele state raman membre UE.

Reprezentanţii Registrului Auto Român le recomandă şoferilor care au maşini cu volanul pe dreapta să le înmatriculeze până la finalul acestei luni.