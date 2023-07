Băncile Centrale se pregătesc pentru dispariția banilor cash - BIS anunță în ce stadiu sunt tarile din întreaga lume cu introducerea monedelor digitale

Zeci de tari vor avea in circulatie propriile monede digitale pana in 2030, transmite Banca Reglementelor Internationale (BIS), pe baza unui sondaj realizat in randul a 86 de banci centrale din intreaga lume. De altfel, Fondul Monetar International (FMI) a anuntat, luna trecuta, ca lucreaza la o platforma globala de plati pentru monedele digitale ale bancilor centrale (CBDC). Peste 100 de state lucreaza in prezent la digitalizarea monedei nationale, in timp ce 11 tari au lansat deja propria CBDC.

Conform analizei BIS, Bancile centrale din intreaga lume au accelerat demersurile de introducere a versiunilor digitale ale monedelor nationale in scopuri de retail, pentru a evita situatia in care „cursa" pentru digitalizarea banilor sa fie castigata de sectorul privat. Unele banci centrale studiaza si versiuni digitale en-gros ale monedelor, care urmeaza sa fie utilizate in tranzactiile dintre institutiile financiare, transmite Reuters.

In acest moment, 114 banci centrale din intreaga lume, reprezentand peste 95% din PIB-ul global, se afla intr-un anumit stadiu al explorarii CBDC, arata datele Atlantic Council, care monitorizeaza proiectele CBDC la nivel global. CBDC este o moneda digitala controlata de banca centrala, in timp ce criptomonedele listate pe bursele de profil sunt aproape intotdeauna descentralizate sau controlate de o entitate privata.

BRI noteaza ca majoritatea noilor CBDC vor aparea in sectorul de retail, pe baza unui nou sondaj efectuat in randul a 86 de banci centrale. Aceasta in conditiile in care Bahamas, Caraibele de Est, Jamaica si Nigeria au introdus deja monede digitale in retail. De asemenea, BRI sustine ca ponderea bancilor centrale intervievate care sunt deja implicate in proiecte CBDC a crescut pana la 93%. Nu mai putin de 60% dintre acestea spun ca extinderea utilizarii monedelor digitale stabile (stablecoins) si a altor active cripto emise de entitati private au accelerat eforturile de a digitaliza monedele nationale.

Aproximativ 40% dintre respondentii implicati in sondajul BRI au declarat ca banca lor centrala sau alte institutii din jurisdictia lor au derulat recent un studiu cu privire la utilizarea stablecoins sau a altor active cripto in randul consumatorilor si companiilor.

„Daca vor fi utilizate la scara larga pentru plati, activele cripto inclusiv stablecoins ar putea constitui o amenintare la adresa stabilitatii financiare", se arata in raportul BRI.

In ultimele 18 luni, piata criptomonedelor a fost traversata de turbulente, precum falimentul TerraUSD, o asa-numita stablecoin, in luna mai 2022, colapsul platformei de tranzactionare a criptomonedelor FTX in luna noiembrie a anului trecut, precum si falimentul unor banci precum Silicon Valley Bank si Signature Bank, ale caror servicii erau folosite de furnizorii de criptomonede.

O alta provocare pentru bancile centrale este introducerea CBDC pentru plati transfrontaliere en-gros, care presupun o arhitectura software mai sofisticata. „Extinderea platilor transfrontaliere este unul din motoarele principale ale eforturilor bancilor centrale cu privire la monedele digitale en-gros", sustin autorii raportului BIS.

La finalul lunii iunie, Banca Nationala Elvetiana (SNB) se afla deja intr-un stadiu foarte avansat cu moneda digitala a bancii centrale (CBDC) pentru plati en-gros. Astfel, aceasta va rula pe platforma SIX Digital Exchange din Elvetia, ca parte a unui „test" preliminar implementarii la nivel national a francului digital (eCHF). De asemenea, Banca Centrala Europeana (BCE) este pe cale sa isi inceapa proiectul pilot pentru euro digital, care „va fi mijloc de plata legal, sustinut de BCE pentru a fi universal acceptat in intreaga zona euro". De altfel, Comisia Europeana (CE) a prezentat deja, in urma cu doua saptamani, cadrul legislativ pentru viitorul euro digital."

In acelasi timp, yuanul digital, deja lansat in China, este utilizat acum la 260 de milioane de cetateni chinezi in cadrul unui proiect pilot la nivel national, iar alte doua mari economii emergente, India si Brazilia, planuiesc sa lanseze propriile monede digitale anul viitor.