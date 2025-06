LISTA integrală a celor aproape 100 de măsuri fiscale discutate de către partide pentru reducerea deficitului

Se elimină rudele, urmașii, membrii de familie de la Exceptarea de la plata CASS a Indemnizatiile acordate in baza Decretului Lege nr 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecuatte din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportata in strainatate ori constituire in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.// Indemnizatiile acordate in baza Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolata muncitoreasaca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si nr 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare//Indemnizatiile si sporurile invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, precum si alte sume acordate in baza Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si rămân DOAR văduvelor de război, cu modificarile si completarile ulterioare.

DA

Abținere

DA