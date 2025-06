Averile miniștrilor din Guvernul Bolojan. Care sunt cele mai bogate persoane din cabinet

Averile miniștrilor din Guvernul Bolojan variază destul de mult. Dacă unii au mai multe proprietăți și conturi în bănci, alții nu au mare lucru, ba unii au chiar datorii. Cei mai înstăriți miniștri din guvernul Bolojan sunt cei de la Economie și Educație.

Potrivit celor de la Forbes, Radu Miruță are două locuințe în Târgu Jiu, terenuri, patru mașini, iar în conturi are 1,5 milioane de lei și 150.000 de dolari. Și Daniel David stă destul de foarte bine. Mai multe apartamente în Cluj, două case de vacanță, mașini, iar în bancă are două milioane de lei, veniturile care provin cu precădere din activitatea universitară, consultanță și premii.

Vicepremierii sunt mai înstăriți decât restul miniștrilor. Tanczos Barna (UDMR) are 6 terenuri, în conturi aproximativ 990.000 de lei. A acordat și un împrumut de 1,1 milioane de lei. Veniturile sale și ale soției depășesc anual 400.000 de lei. Urmează Dragoș Anastasiu, cunoscutul om de afaceri. Afacerile sale totale se ridică la 84 de milioane de lei pe anul trecut, profitul fiind de 10 milioane de lei. Are și acțiuni la mai multe firme.

Marian Neacșu a acordat împrumuturi personale de 670.000 lei și are depozite de peste 480.000 lei și 5.600 de euro. Are încasări mari din dividende, funcții guvernamentale și participații în trei firme (venituri de peste 470000 de lei). Are o casă de vacanță, un apartament în Slobozia și un teren. Ilie Bolojan deține mai terenuri, o casă și un apartament. Are în proprietate și o mașină, dar și 190.000 de lei în conturi.

Averile fiecărui membru al guvernului

Marian-Cătălin Predoiu - Vicepremier, ministrul afacerilor interne. Nu are proprietăți sau mașini. Are însă ceasuri și artă de 45.000 euro. În conturi are 40.000 lei și 860 dolari. 234.000 lei din funcții publice sunt veniturile sale.

Liviu-Ionuț Moșteanu - Vicepremier, ministrul apărării naționale

Are patru apartamente în coproprietate (două în București și două în Pitești). Are peste 150.000 lei și 50.000 euro/dolari în conturi. Venitul său este de 260.000 lei din salarii, chirii și dividende.

Alexandru Nazare - Ministrul Finanțelor

Un imobil în Pantelimon, terenuri agricole în Brăila și Vrancea (18.750 mp). 100.000 euro și 45.000 lei în conturi. Venitul său este de 132.256 lei din activitatea de senator.

Ciprian-Constantin Șerban - Ministrul Transporturilor

Nu are mașină, deține două apartamente moștenite în Neamț, Bijuterii și un ceas în valoare totală de 13.500 euro. Nu are conturi bancare, dar are două credite restante. 150.508 lei din activitatea parlamentară.

Radu Marinescu - Ministrul Justiției

Două apartamente în Craiova, unul moștenit și unul cumpărat. Un Mercedes Benz în leasing. 86.000 lei și 12.800 euro în cont, leasing de 55.000 euro. Veniturile sale sunt de 626.000 lei din avocatură și funcții publice.

Alexandru Rogobete - Ministrul Sănătății

Nu are terenuri, locuințe sau mașini. Are titluri de stat de 8.000 lei. A luat credite de sute de mii de lei. Veniturile sunt de 231.000 lei din funcții publice și academice.

Bogdan-Gruia Ivan - Ministrul Energiei

Două BMW-uri vechi, două terenuri și un apartament în Bistrița. În cont are 39.000 lei, împrumut de 200.000 lei către PSD. Deține criptomonede în valoare de 19.000 USD. 146.000 lei din funcții publice sunt veniturile sale.

Florin-Ionuț Barbu - Ministrul Agriculturii

Un teren agricol și un apartament în Olt. Deține un autoturism Yoyo Sport și credite în CHF și overdrafturi totalizând 60.000 lei. 173.116 lei venituri ca ministru. 136.494 lei de la soție și 17.280 lei din chirii.

Dragoș-Nicolae Pîslaru - Ministrul Investițiilor

Pîslaru are un apartament și un Mini Countryman în leasing. Peste 15.000 euro în cont, acțiuni și pensii private de peste 100.000 lei. Peste 150.000 euro/an venituri de europarlamentar

Oana-Silvia Țoiu - Ministrul Afacerilor Externe

Nu are bunuri. Șoțul ei are două clădiri și un apartament în Grecia și un teren. Conturi bancare și pensie privată de 120.000 lei. Veniturile sale sunt de 141.518 lei din activitate parlamentară.

Diana-Anda Buzoianu - Ministrul Mediului

Fără terenuri sau imobile. Are un depozit de 111.528 lei și un fond privat de pensii de 40.573 lei. 137.256 lei din indemnizația de parlamentar.

Petre-Florin Manole - Ministrul Muncii

Fără proprietăți. Soția sa are un teren și o casă. Peste 200.000 lei și 30.000 euro în cont. Venituri: 175.000 lei din funcții publice și CA la Poșta Română.

Cseke Attila-Zoltán - Ministrul Dezvoltării

Teren și casă în Oradea, două mașini vândute în 2024. Conturi bancare de 13.827 lei și împrumut de 100.000 lei către UDMR Bihor. Venituri: peste 280.000 lei din funcții publice și despăgubiri.

Demeter András István - Ministrul Culturii

Teren și casă în Ilfov, două autoturisme. Credit de 27.490 lei. Venituri: 103.568 lei de la TVR, 39.082 lei de la Teatrul Maghiar și 43.932 lei din drepturi conexe. Soția - 89.399 lei de la TVR.