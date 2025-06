Deputatul de Gorj, Radu Miruță, nominalizat de USR ministrul economiei și digitalizării, are multe afaceri dubioase la activ. La începutul mandatului, în ianuarie 2021, Radu Miruță declara că avea în conturi 438.649 lei, plus 150.034 dolari, plus 168.164 euro, ceea ce înseamnă 2 milioane de lei, la cursul BNR de azi.

În 9 luni în Parlament, USR-istul a pierdut din conturi aproape 500.000 de lei, pentru că în septembrie 2021 declara doar: 489.411 lei, 150.010 dolari (703.000 lei la cursul BNR de azi) și 80.127 euro (396.000 lei la cursul BNR de azi), adică un total de peste 1,5 milioane de lei, potrivit declarației de avere din septembrie 2021. Din această sumă, USR-istul spune că circa 200.000 de lei aparțin copilului său și ar fi bani din <<donații bunici/părinți>>. Copilul lui Miruță, care are doar câțiva ani, a reușit să strângă o mică avere și poate concura cu copilul lui Mihai Chirică, care la doar 1 an avea o vilă de sute de mii de euro.

În aprilie 2021, Radu Miruță a declarat vânzarea apartamentului din București, pentru suma de 202.000 lei, dar în loc să-i crească averea, așa cum ar fi firesc, deputatul a pierdut bani din conturi. Deputatul USR avea un apartament în București, ceea ce nu i-ar fi permis să primească indemnizația pentru chirie, care este de 4.600 de lei pe lună și pentru care nu trebuie să dea explicații. După ce a vândut apartamentul din București, acesta are dreptul la banii pentru cazare și a făcut o adevărată afacere".