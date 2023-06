Un cercetător de rang înalt de la Institutul de Virologie Wuhan din China a dezvăluit originile virusului Covid, recunoscând că laboratorul finanțat de contribuabilii americani a "proiectat" virusul COVID-19 ca "armă biologică".

Cercetătorul Chao Shan, de la Wuhan, a făcut această afirmație bombă în timpul unui interviu acordat reporterului Jennifer Zeng de la Asian News International (ANI).

Shan, cunoscută și sub numele de Shao Chao, i-a oferit lui Zeng, membră a Asociației Internaționale de Presă, informații de primă mână și perspective unice despre rolul jucat de Anthony Fauci și Partidul Comunist Chinez (PCC).

Zeng a caracterizat afirmațiile lui Shan ca fiind "șocante" și "uimitoare", oferind în același timp o relatare detaliată a "mărturisirii sale explozive".

Potrivit lui Shan, el și colegii săi de la laboratorul din Wuhan au primit sarcina de a determina cea mai eficientă tulpină de coronavirus pentru transmiterea între diferite specii, inclusiv la om.

El a declarat că, în 2019, superiorul său din orașul Nanjing i-a furnizat patru tulpini de coronavirus pentru a evalua care dintre ele era cea mai puternică și mai ușor de transmis.

Shan a efectuat teste pe receptori umani ACE2, lilieci și maimuțe cu ajutorul virusului.

În timpul interviului de 26 de minute, el a menționat, de asemenea, că o serie de colegi de-ai săi au dispărut în timpul Jocurilor Mondiale Militare din 2019, desfășurate la Wuhan.

Ulterior, unul dintre colegii săi a dezvăluit că au fost trimiși la hotelurile în care erau cazați sportivi din diferite țări pentru a "inspecta condițiile de sănătate și igienă".

Întrucât inspecția igienei nu necesită în mod obișnuit virologi, Shan a suspectat că aceștia au fost trimiși acolo cu intenția de a răspândi virusul.

Zeng a postat pe Twitter un videoclip în care descrie ceea ce i-a spus Shan.

Shan a mai afirmat că, în aprilie 2020, a fost trimis în Xinjiang pentru a evalua bunăstarea persoanelor uigure deținute în "lagăre de reeducare".

El a lăsat să se înțeleagă că i s-au dat instrucțiuni fie pentru a propaga intenționat virusul, fie pentru a observa impactul acestuia asupra subiecților umani.

În timpul dezvăluirii sale către Zeng, Shan a subliniat că informațiile pe care le-a dezvăluit constituie doar o mică piesă din puzzle-ul mai larg privind originile pandemiei Covid.

După cum a relatat Vocea Poporului, Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID) al doctorului Anthony Fauci finanța, cu banii contribuabililor americani, cercetări periculoase de obținere a funcțiilor în laboratorul din Wuhan.

Fauci, fostul consilier medical șef al președintelui democrat Joe Biden, a depus eforturi disperate pentru a schimba povestea scurgerii de informații din laboratorul Wuhan, deoarece a fost implicat în efectuarea de cercetări periculoase privind coronavirusul în laboratorul chinez.

După ce Covid a apărut prima dată, oameni de știință de top din întreaga lume l-au contactat pe Fauci pentru a-l avertiza că propriile lor cercetări indicau că virusul a provenit dintr-un laborator, după cum a relatat The People's Voice.

Cu toate acestea, toți aceștia au revenit public asupra teoriilor lor după ce au vorbit cu Fauci și au primit milioane de dolari în granturi finanțate de contribuabili de la directorul de atunci al NIAID.

First-ever explosive admission from #ShaoChao (单超 ) #WIV (#WuhanInstituteofVirology) researcher, vice director of #Wuhan #P4Lab: I Was Given 4 Strains of #Coronavirus to Select the Most Infectious one in Feb 2019. They were artificial, engineered… pic.twitter.com/pNNPugwwli