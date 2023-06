Un membru de rang înalt al consiliului de administrație al JP Morgan și miliardarul care a promis să expună dovezi condamnabile privind infracțiunile financiare în care sunt implicați Joe și Hunter Biden a fost găsit mort în Chicago, în urma unor răni provocate de "un obiect contondent".

Anchetatorii au confirmat că James Crown, un om de afaceri și fost agent de informații care a fost considerat cândva parte din "cercul intim" al lui Barack Obama, a fost ucis duminică, în ziua în care împlinea 70 de ani, în urma unui "accident de mașină".

În ciuda naturii îngrozitoare a rănilor suferite, moartea lui Crown a fost rapid declarată accident de către medicul legist din Pitkin County, iar ancheta a fost închisă.

În februarie, Dr. Gal Luft, co-directorul Institutului pentru Analiza Securității Globale, cu sediul la Washington, ar fi urmat să dezvăluie informații explozive despre familia Biden. Apoi a dispărut în circumstanțe misterioase.

Mai mult, The New York Post a dezvăluit că Luft se afla în posesia unor informații explozive: cineva vindea informații sigilate ale forțelor de ordine din SUA unor persoane din China.

Avocatul a susținut că Ye Jianming, fondator și președinte al CEFC-USA, o organizație non-profit creată de China Energy Fund Committee, i-a spus lui Luft că Hunter Biden avea un informator în cadrul FBI. Aceștia au plătit o mulțime de bani pentru a furniza informații sigilate de aplicare a legii. Această cârtiță a FBI se pare că se numea "One-Eye".

Luft părea să fie pe punctul de a arunca în aer ancheta privind afacerile familiei infracționale Biden. Dar luna aceasta s-a întâmplat ceva foarte convenabil care a fost în beneficiul familiei.

I've been arrested in Cyprus on a politically motivated extradition request by the US.



The US, claiming I'm an arms dealer. It would be funny if it weren't tragic.



I've never been an arms dealer.



DOJ is trying to bury me to protect Joe,Jim&Hunter Biden.



Shall I name names?