Documente Wiki: Varianta Omicron a adus 10 miliarde de dolari pentru primii 8 acționari de la Pfizer și Moderna. Codul QR extrem de profitabil!

În aceste vremuri negre pentru oamenii din întreaga lume, nu toată lumea este întristată de veștile proaste. Populația este înrobită în spatele unui cod QR în speranța de a ocupa un loc la piscina locală sau la o sala de fitness, la un restaurant. În schimb, miliardarii înoată în mijlocul bancnotelor, și merg în vacanță pe insule de vis.



Wikistrike dezvăluie, folosind documente ale sectiunii Global Justice Now, că în prima săptămână în care varianta Omicron a stârnit temeri la nivel mondial cu privire la un nou val de infecții, o mică mână de investitori și directori de la Pfizer și Moderna - în prezent principalii producători mondiali de vaccinuri împotriva Covid 19 - au încasat peste 10 miliarde de dolari. Stephane Bancel, directorul general al Moderna, a adăugat 800 de milioane de dolari la averea personală, iar Albert Bourla, directorul general al Pfizer, a adăugat 339 de milioane de dolari.



Iată soarta suprarealistă a celor care fabrică vaccinuri și organizează punerea în aplicare a pașapoartelor sanitare. (document AICI).



Stephane Bancel (Moderna) 824 milioane de dolari



Vanguard (Moderna) 1 miliard de dolari

Baillie Gifford & Co (Moderna) 1,5 miliarde de dolari

Blackrock Inc (Moderna) 1 miliard de dolari

Pavilionul emblematic de pionierat (Moderna) 654 milioane de dolari



Albert Bourla (Pfizer) 339 milioane de dolari



Vanguard group inc (Pfizer) 1,7 miliarde de dolari

Blackrock Inc (Pfizer) 1,5 miliarde de dolari

State Street Corp (Pfizer) 1 miliard de dolari

Capital World investors (Pfizer) 909 milioane de dolari



Noua variantă Omicron a produs un profit net de câteva miliarde de dolari pentru Stéphane Bancel, Albert Bourla și pentru principalii acționari și coordonatori ai sclaviei moderne. Tot ceea ce trebuie să facă acum este să se pregătească pentru sosirea unui nou virus și a unui nou vaccin și mai profitabil. Să punem pariu că al șaselea val va face ca dorințele lor să devină realitate.