Un raport apărut sub egida Forumului Economic Mondial (FEM) afirmă că oamenii vor avea voie să cumpere doar trei articole de îmbrăcăminte pe an și că le va fi interzis să cumpere sau să consume carne. Si asta pentru ca "trebuie sa luptăm cu încălzirea globală ca sa reducem temperatura cu 1,5 grade Celsius până în 2050."

Raportul "The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World", finanțat de FEM, stabilește obiective extreme pentru guvernele din întreaga lume în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, în concordanță cu ambițiile Acordului de la Paris din 2015. Raportul prezintă șase domenii în care guvernele lumii pot lua "măsuri rapide pentru a aborda emisiile bazate pe consum": alimente, construcții, îmbrăcăminte, vehicule, aviație și electronice.

"Raportul demonstrează că primarii au un rol și o oportunitate și mai mare decât se credea până acum pentru a contribui la evitarea urgenței climatice... În timp ce analiza abordează mari întrebări globale, scopul său este de a inspira acțiuni practice... media emisiilor bazate pe consum în orașele C40 trebuie să se reducă la jumătate în următorii 10 ani. În orașele noastre cele mai bogate și cu cel mai mare consum, acest lucru înseamnă o reducere de două treimi sau mai mult până în 2030." - Mark Watts, director executiv al C40.

"În prezent, este clar că vor fi necesare măsuri de reducere a consumului ca parte a efortului global de atenuare a schimbărilor climatice... Acțiunile prezentate în raport reprezintă o provocare și vor fi o confruntare pentru mulți, dar noi credem că sunt necesare... Primarii orașelor pot stabili o viziune și pot convoca actorii pentru a aduce schimbările pe care le descriem... Lucrările prezentate aici ne obligă să ne concentrăm asupra modului în care ar putea arăta un viitor urban durabil și ne ajută să analizăm ce politici, reglementări, stimulente și schimbări de comportament vor fi necesare pentru a face tranziția către o lume cu emisii zero de dioxid de carbon." - Gregory Hodkinson, fost președinte al ArupFuture of Urban Consumption in a 1.5°C World.

C40 este o rețea globală de primari care reprezintă un sfert din economia globală. Aceasta include aproape 100 de orașe, plus 1.143 de orașe și administrații locale care s-au alăturat "Cursa orașelor către zero" a C40. Orașele care se înscriu în "Cities Race to Zero' se angajează, printre altele, să mențină încălzirea globală sub obiectivul de 1,5°C din Acordul de la Paris.

Fără a citi numeroasele rapoarte și recomandări aruncate asupra semnatarilor "Cities Race to Zero", nu este posibil să se stabilească dacă acțiunile stabilite în raportul "The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World" sunt incluse în mod specific în planul de acțiune. De ce este important? Pentru că, dacă acestea sunt incluse, nu doar cele aproximativ 100 de orașe C40, ci peste 1.000 de orașe se angajează să realizeze reducerile prevăzute în raport în ceea ce privește emisiile generate de consum. În plus, putem presupune că și rețeaua Arup se angajează la fel.

Arup funcționează ca o rețea globală de "experți" și se laudă că "modelează orașele în mii de moduri". Are peste 17.000 de membri și birouri în 46 din cele 97 de orașe care alcătuiesc rețeaua globală C40. C40 și Arup lucrează împreună din 2009 și au colaborat la publicații distopice precum Deadline 2020, Green and Thriving Neighbourhoods și un ghid pentru crearea de cartiere cu zero emisii nete. Însă aceste colaborări nu s-au realizat fără ca banii să fie schimbați de mână.

Primul raport C40/Arup, intitulat "Powering Climate Action: Cities as Global Changemakers" a fost publicat în 2015. În același an, Arup s-a angajat să investească 1 milion de dolari pe o perioadă de trei ani într-un parteneriat de cercetare cu C40. În 2019, C40/Arup privind emisiile bazate pe consum "The Future of Urban Consumption in a 1,5°C World" (Viitorul consumului urban într-o lume cu 1,5°C), Arup și-a triplat sprijinul consultativ pentru C40, ajungând la 3 milioane de dolari pe o perioadă de trei ani.

În 2023, Arup și-a continuat investiția în C40 cu până la 300.000 USD pe an pentru a ajuta C40 să stimuleze reziliența și decarbonizarea în orașele din întreaga lume. Nu este surprinzător faptul că, în martie 2023, C40 Cities a pus din nou în evidență raportul C40/Arup privind emisiile bazate pe consum într-un articol intitulat "Un reflector asupra emisiilor bazate pe consum". "De când a fost publicat raportul nostru, orașe din întreaga lume au început să cartografieze emisiile bazate pe consum și să exploreze modalități de reducere a acestora", a declarat C40.