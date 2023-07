Hunter Biden se află din nou în atenție în urma publicării mai multor imagini compromițătoare care ar fi fost obținute din celebrul laptop, a relatat duminică Daily Mail.

Pe 12 iunie 2018, bărbatul de 53 de ani ar fi fost filmat în timp ce fuma ceea ce pare a fi o pipă de crack în timp ce conducea printr-un cartier rezidențial din Arlington, Virginia. Imaginile au fost încărcate de Marco Polo, o organizație non-profit condusă de fostul consilier al lui Donald Trump, Garrett Ziegler.

La mai puțin de două luni mai târziu, la 1 august, Biden pare să fi făcut o fotografie a tabloului de bord al Porsche-ului său 911, afișând o viteză de 172 de mile pe oră (280 de km/h) în timp ce se îndrepta spre Las Vegas pentru a petrece cu prostituate.

Textele aflate, de asemenea, pe computer, pe care l-a lăsat la un atelier de reparații din Delaware, îl arată coordonându-se cu mai multe prostituate și invitându-le pe toate să se "înmoaie" în cada cu hidromasaj a hotelului său.

"Nu am un costum de baie și chiar voiam să port un costum de baie drăguț", a scris o femeie, salvată în agenda de contacte a lui Hunter sub numele de Cheryl. "Dar nu am bani să-mi cumpăr unul, așa că atunci va trebui să fiu goală, nu-i așa?"

Orgia s-ar putea să fi fost prea mult chiar și pentru prostituată, care i-a scris a doua zi: "Sincer, iubitule, problema este că ai prea multe fete acolo. Am înțeles că îți plac multe fete. Nu-i nimic, fă-o pe rând".

Se pare că excursia a avut loc în timpul aceleiași săptămâni fatidice din Vegas, în care a fost surprins ulterior de o cameră de filmat descriindu-i unei prostituate cum traficanții de droguri ruși i-au furat unul dintre laptopuri și l-au lăsat să moară în cada cu hidromasaj.

Mass-media mainstream și oficialii de top ai serviciilor de informații de la acea vreme au mințit publicul american și au insistat că laptopul lui Hunter a fost o campanie de dezinformare rusă. Aceasta a fost o minciună completă - și toți știau acest lucru.