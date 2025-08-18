Surse ale serviciilor de informatii dezvaluie ce i-ar fi propus Trump de fapt lui Putin: prea putin e vorba despre Ucraina!

In ultimele ore un zvon ciudat a inceput sa circule in randul comunitatii ofiterilor de informatii: Trump i-a propus lui Putin ca SUA si China sa fie statele care sa ofere garantii de securitate micutei Ukraine rezultata in urma viitorului tratat de pace.

La pachet cu aceasta propunere, Trump ar fi sugerat ca Rusia, China si SUA sa se implice in evacuarea palestinienilor din Gaza si Cisiordania, sa isi foloseasca influenta in lumea araba si sa sprijine crearea unui stat palestinian pe teritoriul unui stat arab si sa ii ofere garantii de securiatate.

Aceasta propunere ar insemna sfarsitul influentei globale a Marii Britanii si a Frantei, plus confirmarea decaderii UE ca structura influenta pe plan mondial. Ukraina, UE, Marea Britanie au intrat intr-o logica similara celei a conducerii Reich-ului in 1945: isi prelungesc la maxim agonia sfarsitului, constienti ca pacea cu Rusia va insemna pierderea de catre ei a puterii pe care o detin momentan. Vae victis!

Florin Gulbenkian