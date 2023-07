Lancet a eliminat "subit" studiul autopsiilor care sunt relevante pentru 74% din decesele cauzate de "vaccinurile" Covid

O analiză Lancet a 325 de autopsii efectuate după vaccinarea cu Covid a constatat că 74% dintre decese au fost legate de vaccin, dar revista a decis să elimine studiul după numai 24 de ore.

Studiul, care era un pre-print în așteptarea revizuirii de către colegi, a fost scris de renumitul cardiolog Dr. Peter McCullough, de epidemiologul Yale Dr. Harvey Risch și de colegii lor de la Wellness Company și a fost publicat online săptămâna trecută pe site-ul pre-print al prestigioasei reviste medicale.

Într-o discuție cu Epoch Times, Dr. McCullough a deslușit studiul de referință al autopsiei:

Dr. McCullough Breaks Down Landmark Autopsy Study Linking COVID Vaccine to 74% of the Deaths



Doctors @P_McCulloughMD & colleagues reviewed 325 autopsy cases, and they found “a total of 240 deaths (73.9%) were independently adjudicated as directly due to or significantly… pic.twitter.com/5zTkmTxguN — The Vigilant Fox ???? (@VigilantFox) July 10, 2023

The Daily Sceptic raportează: Cu toate acestea, la mai puțin de 24 de ore mai târziu, studiul a fost eliminat și a apărut o notă în care se preciza:: "Acest preprint a fost eliminat de Preprints with the Lancet deoarece concluziile studiului nu sunt susținute de metodologia studiului". Deși studiul nu fusese supus niciunei părți a procesului de evaluare inter pares, nota implică faptul că a picat în fața "criteriilor de selecție".

Context: Dezvoltarea rapidă și răspândirea pe scară largă a vaccinurilor COVID-19, combinate cu un număr mare de rapoarte de evenimente adverse, au condus la preocupări privind posibilele mecanisme de vătămare, inclusiv distribuția sistemică a nanoparticulelor lipidice (LNP) și a ARNm, leziuni tisulare asociate cu proteina spike, trombogenitate, disfuncție a sistemului imunitar și carcinogenitate. Scopul acestei revizuiri sistematice este de a investiga posibilele legături cauzale între administrarea vaccinului COVID-19 și decesul, utilizând autopsii și analize post-mortem.

Metode: Am căutat toate rapoartele de autopsie și necropsie publicate referitoare la vaccinarea COVID-19 până la 18 mai 2023. Am identificat inițial 678 de studii și, după depistarea criteriilor noastre de includere, am inclus 44 de lucrări care conțineau 325 de cazuri de autopsie și un caz de necropsie. Trei medici au analizat în mod independent toate decesele și au determinat dacă vaccinarea COVID-19 a fost cauza directă sau a contribuit în mod semnificativ la deces.

Constatări: Cel mai implicat sistem de organe în decesele asociate cu vaccinul COVID-19 a fost sistemul cardiovascular (53%), urmat de sistemul hematologic (17%), sistemul respirator (8%) și mai multe sisteme de organe (7%). În 21 de cazuri au fost afectate trei sau mai multe sisteme de organe. Timpul mediu de la vaccinare până la deces a fost de 14,3 zile. Majoritatea deceselor au survenit în decurs de o săptămână de la ultima administrare a vaccinului. Un total de 240 de decese (73,9%) au fost adjudecate în mod independent ca fiind datorate în mod direct vaccinării cu COVID-19 sau ca având o contribuție semnificativă la aceasta.

Interpretare: Consecvența observată între cazurile din această analiză cu evenimentele adverse cunoscute ale vaccinului COVID-19, mecanismele acestora și excesul de deces aferent, împreună cu confirmarea autopsiei și adjudecarea decesului de către medic, sugerează că există o probabilitate ridicată de legătură cauzală între vaccinurile COVID-19 și deces în majoritatea cazurilor. Sunt necesare investigații suplimentare urgente în scopul clarificării constatărilor noastre.

Studiul complet nu pare să fi fost salvat în Internet Archive, dar poate fi citit aici.

Fără mai multe detalii din partea personalului Lancet care a eliminat lucrarea, este greu de știut ce substanță are cu adevărat afirmația conform căreia concluziile nu sunt susținute de metodologie. Mai mulți dintre autorii lucrării se află în fruntea domeniilor lor, astfel încât este greu de imaginat că metodologia analizei lor a fost atât de slabă încât a justificat eliminarea la selecția inițială, în loc să fie supusă unei evaluări critice complete. În schimb, pare mai degrabă o cenzură brută a unui articol care nu a urmat linia oficială. Rețineți că CDC nu a recunoscut încă niciun deces cauzat de vaccinurile Covid. Dovezile de autopsie care demonstrează contrariul nu sunt, în mod clar, ceea ce instituția de sănătate publică din SUA vrea să audă.

Dr. Clare Craig, patolog și copreședinte al grupului consultativ HART pentru pandemie, spune că, în opinia sa, abordarea adoptată în cadrul studiului este solidă. Ea a declarat pentru Daily Sceptic:

Sistemul VAERS [de raportare a evenimentelor adverse legate de vaccinuri] este conceput pentru a alerta asupra potențialelor prejudicii fără a fi neapărat cel mai bun mod de a măsura amploarea acestor prejudicii.

Cuantificarea impactului deceselor se poate face prin examinarea ratelor generale de mortalitate dintr-o țară.

Cu toate acestea, acest lucru este imperfect, deoarece un deficit de decese ar fi de așteptat după o perioadă de decese în exces, ceea ce face ca acuratețea oricărei baze de referință să fie îndoielnică.

O abordare alternativă de auditare a acestor decese prin autopsie este solidă.

Este posibil să existe o prejudecată [în cadrul studiului] în favoarea raportării autopsiilor deceselor în care au existat dovezi de cauzalitate, iar probabilitatea cauzalității ar putea fi exagerată de această prejudecată. De exemplu, 19 din cele 325 de decese s-au datorat trombocitopeniei și trombozei imune induse de vaccin (VITT), dar aceste rapoarte pot fi suprareprezentate din cauza dorinței autorităților de reglementare de a recunoaște astfel de decese.