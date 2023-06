Mesaj ciudat: NATO a îndemnat Ucraina să nu atace Rusia în timpul revoltei. "Nu zdruncinați barca!"

NATO și ceilalți aliați euorpeni ai Ucrainei au îndemnat Kievul să nu lanseze lovituri pe teritoriul rusesc în timpul revoltei lui Prigojin si sa nu il urmeze pe acesta in marsul spre Moscova, a relatat CNN, citând un oficial militar.

Mesajul a fost următorul: "Nu zdruncinați barca", a declarat interlocutorul postului TV, adăugând că mesajul a fost transmis nu numai la nivel militar, ci si la nivelul miniștrilor de externe, al adjuncților acestora și prin intermediul ambasadorilor.

"Aceasta este o problemă internă a Rusiei", li s-a transmis oficialilor ucraineni, reluând ceea ce au declarat public oficialii americani și alți oficiali occidentali.

"Aliații i-au avertizat pe ucraineni să nu provoace situația. Profitați de oportunitățile de pe teritoriul ucrainean, dar nu vă implicați în afacerile interne și nu loviți instalațiile militare de pe teritoriul rusesc", a precizat sursa canalului american.

Mesajul este in contradictie totală cu spiritul razboiului, in care trebuie speculata orice slabiciune a inamicului. Cu atat mai mult ucrainienii ar fi trebuit sa-si intensifice contraofensiva si sa atace zonele ocupate de rusi, mai mult ar fi trebuit sa se disperseze pe mai multe fronturi, cu cat si armatele lui Prigojin di Kadîrov nu mai erau in Ucraina, iar armata rusa era preocupata de rebeliune.