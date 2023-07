Moartea misterioasă a unui cercetător din Wuhan stârnește un nou interes pentru originile virusului Sars-Cov-2

Un om de știință de la Institutul de Virologie din Wuhan (WIV), pe nume Zhou Yusen, a fost aruncat mortal de pe acoperișul laboratorului în mai 2020, la doar trei luni după ce a depus un brevet pentru un vaccin COVID.

Momentul depunerii brevetului este poate la fel de curios ca și moartea sa. Potrivit unor experți, datele incluse în brevet sugerează că lucra la vaccin înainte de izbucnirea epidemiei de SARS-CoV-2, despre care autoritățile au insistat că era un virus necunoscut anterior, de origine zoonotică. Potrivit unui raport din 18 iunie 2023, publicat de The Sun: "Zhou Yusen, în vârstă de 54 de ani, a murit în mai 2020, în timp ce lucra pentru Armata Populară de Eliberare și alături de oamenii de știință din Wuhan... inclusiv Shi Zhengli - supranumită "femeia liliac" pentru munca sa asupra coronavirusului la lilieci..."

Anchetatorii americani au dezvăluit acum că este posibil ca Zhou să fi avut cunoștință de scurgerea de informații din laborator cu mult înainte ca aceasta să fie făcută publică în lume. Experții în vaccinare le-au spus anchetatorilor că ar fi fost "imposibil" să genereze datele pe care Zhou le avea în brevetul pentru vaccin dacă nu ar fi lucrat la el timp de cel puțin trei luni. Acest lucru ar putea însemna că oamenii de știință din Wuhan lucrau la un vaccin COVID-19 în noiembrie, înainte ca știrea despre virus să fi părăsit China. Primul caz de COVID a fost raportat în Wuhan în decembrie 2019 - dar Organizația Mondială a Sănătății nu a declarat pandemia până la 11 martie 2020.

Aceasta înseamnă că brevetul pentru vaccin a fost depus la scurt timp după ce China a recunoscut pentru prima dată că există o transmitere de la om la om a COVID - și cu două săptămâni înainte ca pandemia să fie declarată oficial. Practic, dacă Yusen a lucrat la un vaccin COVID-19 nu mai târziu de noiembrie 2019, acest lucru ar întări și mai mult afirmația că SARS-CoV-2 a fost creat într-un laborator și că a scăpat ulterior din acel laborator. În plus, avem, de asemenea, noi dovezi care leagă SARS-CoV-2 de cercetarea chineză în domeniul armelor biologice.

Potrivit unei investigații realizate de Jonathan Calvert și George Arbuthnott de la The Sunday Times, publicată la 10 iunie 2023, oamenii de știință de la WIV lucrau în strânsă colaborare cu armata chineză pentru a crea un nou coronavirus mutant cu puțin timp înainte de începerea pandemiei COVID: "Anchetatorii care au analizat comunicațiile interceptate ultrasecrete și cercetările științifice cred că oamenii de știință chinezi derulau un proiect secret de experimente periculoase, care a provocat o scurgere de informații de la Institutul de Virologie din Wuhan și a declanșat epidemia COVID-19."

Anchetatorii americani spun că unul dintre motivele pentru care nu există informații publicate despre aceste lucrări este că au fost realizate în colaborare cu cercetători din armata chineză, care le finanța și care, spun ei, urmărea obținerea de arme biologice... Potrivit lui Calvert și Arbuthnott, cercetătorii WIV - și armata chineză - au obținut "tehnici de manipulare a virusurilor de ultimă generație" de la Ralph Baric, doctor în științe, un cercetător american de frunte în domeniul coronavirusurilor. De asemenea, aceștia au primit finanțare pentru cercetări privind obținerea de funcții de la guvernul american prin intermediul EcoHealth Alliance.

Armarea unui virus asemănător SARS pare să fi început în 2016, după ce minerii au murit din cauza unei infecții respiratorii asemănătoare SARS. Cercetătorii chinezi au descoperit ulterior două noi coronavirusuri într-un puț de mină din Mojiang, dintre care unul este cel mai apropiat de SARS-CoV-2 găsit până în prezent. Potrivit The Times, acest eveniment a declanșat un program clasificat de arme biologice în cadrul căruia SARS-CoV-2 a fost în cele din urmă dezvoltat. Acest lucru ar explica de ce cercetătorii de la WIV lucrau, de asemenea, la un vaccin COVID cu mult înainte de izbucnirea focarului inițial din Wuhan.

În mod îngrijorător, dovezile arată că cercetătorii WIV au creat, de asemenea, un coronavirus mult mai letal decât SARS-CoV-2 - unul cu o rată de mortalitate de 75% - iar această cercetare a fost finanțată în parte prin granturi EcoHealth din partea guvernului american. Ne putem considera norocoși că acesta nu a fost cel care a ieșit la iveală. Acel virus specific - o fuziune a două coronavirusuri găsite în puțul de mină Mojiang, numite WIV1 și SHC014 - a fost, de asemenea, foarte infecțios la începutul bolii, garantând practic că o epidemie ar fi imposibil de stăpânit. Vaccinurile și medicamentele dezvoltate împotriva SARS au fost, de asemenea, ineficiente împotriva acestui virus extraordinar.

În timp ce agențiile de finanțare americane știau despre activitatea EcoHealth privind virusurile liliacului, este posibil ca armata chineză să fi derulat un proiect paralel secret privind armele biologice despre care nici măcar președintele EcoHealth, Peter Daszak, care a lucrat îndeaproape cu Shi, nu știa. Calvert și Arbuthnott scriu: "Rădăcina acestui proiect datează de la un incident care se presupune că a atras atenția armatei chineze asupra activității oamenilor de știință din Wuhan. În 2012, cercetătorii institutului din Wuhan au investigat o mină de cupru abandonată cu o mare colonie de lilieci în regiunea Mojiang din sudul Chinei."

Șase bărbați care curățau guano de liliac de acolo au fost loviți de o boală misterioasă care a provocat febră, tuse și pneumonie. Toți bărbații au avut nevoie de tratament spitalicesc, iar trei dintre ei au murit. Testele efectuate asupra bărbaților pentru diferite boli au ieșit negative, dar au fost pozitive la anticorpii unui coronavirus necunoscut. Cu toate acestea, a fost posibilă reconstituirea a ceea ce s-a întâmplat, pornind de la o teză de masterat a unui medic de la spitalul care i-a tratat pe bărbați și de la o lucrare de doctorat a unui student al directorului Centrului chinez pentru controlul și prevenirea bolilor.

Incidentul a avut loc în timp ce institutul lucra la programul Predict al EcoHealth, care avea ca scop găsirea acestui tip de încrucișare a virusurilor între animale și oameni. Dar institutul Wuhan a ascuns informațiile despre moartea minelor de la EcoHealth și de la guvernul american. Shi și echipa sa ar fi petrecut patru ani colectând mostre de lilieci din mina Mojiang. Printre agenții patogeni găsiți se numără 293 de coronavirusuri. În 2016, Shi a publicat o lucrare în care descria un coronavirus găsit la fața locului care aparținea unei linii genealogice a SARS pe care oamenii de știință nu o mai văzuseră până atunci. Ea l-a numit RaBtCoV/4991.

Totuși, ea a omis câteva fapte cruciale. Ea nu a menționat minerii care au murit după ce s-au infectat la locul de colectare și nici nu a menționat că a găsit alte opt coronavirusuri legate de SARS din aceeași familie necunoscută anterior ca și RaBtCoV/4991. La începutul pandemiei COVID, RaBtCoV/4991 a fost identificat ca fiind cea mai apropiată rudă a SARS-CoV-2, dar mai existau și alte opt coronaroame din aceeași familie, a căror existență a fost ținută secretă. După ce WIV a fost forțat să recunoască faptul că deținea în congelatoare cea mai apropiată rudă cunoscută a SARS-CoV-2, a încercat să îndepărteze cercetătorii de pe traseu prin schimbarea numelui RaBtCoV/4991 în RaTG13. În acest fel, virusul nu a putut fi legat cu ușurință de mină și de minerii morți.

Calvert și Arbuthnott continuă: "Pe măsură ce lumea ieșea din izolare, anchetatorii Departamentului de Stat al SUA au avut acces la informații secrete despre ceea ce se întâmplase în China în lunile și anii de dinaintea apariției COVID. Mai mult de o duzină de investigatori au primit acces fără precedent la metadate, informații telefonice și informații despre internet din interceptările colectate de serviciile de informații americane. Raportul anchetatorilor a fost publicat la începutul anului 2021. Acesta a făcut două afirmații: că oamenii de știință de la Wuhan efectuau experimente pe RaTG13 din mina Moijang și că la institut se făceau cercetări militare secrete, inclusiv experimente pe animale de laborator, înainte de pandemie..."

The Sunday Times a vorbit cu trei membri ai echipei. Informațiile pe care aceștia le-au văzut sugerează că tipurile de experimente riscante întreprinse pe virusurile SARS din peștera Shitou au fost, de asemenea, efectuate în secret pe RaTG13 și pe celelalte virusuri asemănătoare cu COVID-19 din mină. "Lucrau cu cele nouă variante diferite ale COVID", a declarat unul dintre investigatori. Aceștia cred că unul dintre virușii de la institutul Wuhan se potrivea chiar mai bine cu COVID-19 decât RaTG13. "Suntem încrezători că lucrau cu o variantă inedită mai apropiată - posibil să fi fost colectată în Mojiang", a adăugat sursa.

Anchetatorii au vorbit cu doi cercetători care lucrează la un laborator din SUA și care colaborau cu institutul Wuhan în momentul izbucnirii epidemiei. Aceștia au declarat că oamenii de știință de la Wuhan au inserat situsuri de clivaj furin în viruși în 2019, exact în modul propus în cererea de finanțare eșuată a lui Daszak la DARPA. Anchetatorii au văzut, de asemenea, dovezi că institutul a efectuat experimente de "trecere în serie" pe cel puțin unul dintre virusurile de mină... Dr. Steven Quay, un om de știință american care a consiliat Departamentul de Stat în cadrul investigației sale... crede că COVID-19 a fost creat prin inserarea unui situs de clivaj furin într-unul dintre virușii minieri și apoi trecerea în serie a acestuia prin șoareci umanizați.

El a depus o declarație la Senatul SUA în care explică procesul. 'Se infectează șoarecii, se așteaptă o săptămână sau cam așa ceva și apoi se recuperează virusul de la cei mai bolnavi șoareci. Apoi se repetă. În câteva săptămâni, această evoluție dirijată va produce un virus care poate ucide fiecare șoarece umanizat". Acest lucru explică de ce de la începutul epidemiei, spune el, virusul pandemic a fost atât de remarcabil de bine adaptat pentru a infecta oamenii. Unul dintre motivele pentru care nu există informații publicate despre astfel de lucrări, potrivit celor trei cercetători, este faptul că proiectul din umbră privind virusurile miniere de la institutul Wuhan era finanțat de armata chineză.

Cei doi citează, de asemenea, o carte din 2015 scrisă de cercetători ai Armatei Populare de Eliberare, publicată de academia militară chineză, în care se afirmă că virusurile SARS reprezintă o "nouă eră a armelor genetice" care pot fi "manipulate în mod artificial într-un virus de boală umană emergentă, apoi transformate în arme și dezlănțuite". Potrivit unuia dintre cercetătorii intervievați de Calvert și Arbuthnott, armata chineză a început să efectueze experimente secrete pe RaTG13 (fostul RaBtCoV/4991) în 2016, la un an după publicarea cărții respective, în care autorii - dintre care unul a colaborat cu cercetătorii WIV în mai multe rânduri - au detaliat modul în care SARS ar putea fi transformat în armă prin fuziunea cu alți viruși și apoi prin utilizarea trecerii în serie pentru a-l face mai periculos pentru oameni.

Este aceasta o coincidență? Cercetătorii cu care au vorbit Calvert și Arbuthnott nu cred că este, în parte pentru că armata chineză lucra, de asemenea, la un vaccin pentru acest virus nou creat: "Anchetatorii cred că armata chineză a fost interesată de dezvoltarea unui vaccin pentru virus, astfel încât să poată fi folosit ca potențială armă biologică. Dacă o țară și-ar putea inocula populația împotriva propriului virus secret, ar putea avea o armă care să schimbe echilibrul puterii mondiale. APL avea propriul specialist în vaccinuri, Zhou Yusen, un om de știință militar decorat la academie, care colaborase cu oamenii de știință de la Wuhan la un studiu al coronavirusului MERS și lucra cu aceștia în momentul izbucnirii epidemiei. Suspiciunile au căzut asupra lui după pandemie, deoarece a produs un brevet pentru un vaccin COVID cu o viteză remarcabilă în februarie 2020, la puțin mai mult de o lună după ce focarul de virus fusese recunoscut pentru prima dată în lume de către China..."

Unul dintre anchetatorii americani a declarat că mărturiile unor oameni de știință care au legătură cu colaboratorii institutului Wuhan au sugerat că în laborator se lucra la vaccinul COVID-19 înainte de izbucnirea epidemiei. În mai 2020, la vârsta de doar 54 de ani, Zhou pare să fi murit, fapt menționat doar în treacăt într-un raport al presei chineze și într-o lucrare științifică care a plasat cuvântul "decedat" între paranteze după numele său. Martorii ar fi declarat în cadrul anchetei americane că Zhou a căzut de pe acoperișul institutului din Wuhan, deși acest lucru nu a fost verificat.

În știri conexe, detectivii au produs, de asemenea, dovezi care arată că Pacientul Zero era un medic chinez pe nume Ben Hu, care primise finanțare de la National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) pentru a efectua cercetări asupra noilor coronavirusuri de liliac, inclusiv cercetări pentru a evalua patogenitatea coronavirusurilor de liliac pe șoareci transgenici cu receptori umani ACE2. După cum a raportat White Coat Waste Project (WCW), o organizație de susținere a transparenței, la mijlocul lunii iunie 2023: "Autoritățile științifice și de informații și majoritatea americanilor cred acum că o scurgere din laboratorul din Wuhan a cauzat COVID. Cu toate acestea, găsirea Pacientului Zero rămâne cheia pentru a determina definitiv ce a provocat pandemia."

O investigație a WCW în baza Freedom of Information Act (FOIA) și un proces din 2021 - împreună cu alte informații americane recent dezvăluite - indică și mai mult laboratorul de animale din Wuhan ca fiind punctul zero... În ianuarie 2021, Departamentul de Stat a raportat că cercetători de la laboratorul din Wuhan care lucrau la experimente pe animale cu coronavirus s-au îmbolnăvit în noiembrie 2019 cu simptome asemănătoare cu cele ale COVID, înainte ca primul caz de COVID să fie raportat. Câteva luni mai târziu, rapoartele au detaliat faptul că, în noiembrie 2019, trei experimentatori din laboratorul Wuhan s-au îmbolnăvit atât de tare încât au trebuit să fie spitalizați. Un alt raport a indicat că soția unuia dintre cercetătorii din Wuhan a murit în decembrie 2019 din cauza unei boli asemănătoare cu COVID.

Identitatea angajaților bolnavi din laboratorul de animale Wuhan a fost ținută secretă de autoritățile americane și de PCC... până acum. Un nou raport bazat pe o sursă guvernamentală americană îi identifică pe cei trei angajați bolnavi din laboratorul Wuhan ca fiind Ben Hu, Yu Ping și Yan Zhu. Sursa a confirmat identitatea lor cu o certitudine "100%". Potrivit WCW, toți cei trei angajați ai laboratorului au lucrat la coronavirusul liliacului pe șoareci umanizați, iar Hu este numit ca fiind conducătorul cercetărilor finanțate de NIAID privind obținerea de funcții asupra coronavirusurilor asemănătoare SARS.

WCW și-a recapitulat concluziile: "Cercetătorii din Wuhan, finanțați de contribuabilii americani, colectează coronavirusuri sălbatici de la lilieci în peșteri îndepărtate din China, fără echipament de protecție adecvat, transportă virusurile într-un laborator dintr-o zonă metropolitană importantă, fac experimente pe animale cu obținerea de funcții pentru a face virusurile mai contagioase și mai mortale pentru oameni, apoi se îmbolnăvesc cu simptome asemănătoare cu cele ale COVID, iar identitățile și istoricul lor medical sunt ascunse.

Una dintre caracteristicile cheie care face ca SARS-CoV-2 să fie atât de unic (și atât de infecțios pentru oameni) este prezența unui situs de clivaj al furinei (FCS). Și, potrivit doctorului Richard Ebright, biolog molecular și director de laborator la Institutul Waksman de Microbiologie, este posibil ca pacientul Zero să fi fost responsabil pentru inserarea acestei caracteristici specifice. Ebright a declarat pentru The Intercept: "Semnificația faptului că 'pacientul zero', Ben Hu, a primit finanțare americană de la NIH și USAID în 2018-2019 este că sprijinul NIH și USAID acordat lui Hu a finanțat potențial în mod direct inserarea secvențelor FCS în coronavirusuri asemănătoare SARS, care a fost propusă în cererea de finanțare DARPA nereușită a EcoHealth/WIV în 2018."

La fel cum sprijinul acordat de USAID și NIH lui Shi a finanțat potențial inserarea secvențelor FCS în coronavirusuri de tip SARS care au fost propuse în cererea nereușită de grant DARPA din 2018 a EcoHealth/WIV. Cererea de grant DARPA la care se referă Ebright a fost o propunere a lui Shi, Baric și Daszak de a insera un situs de clivaj furin într-un coronavirus pentru a-l face capabil să infecteze celulele mamiferelor. Aceștia dispuneau deja de cercetări de validare a conceptului care arătau că acest lucru poate fi realizat. DARPA a respins propunerea, dar se pare că acest experiment a avut loc oricum, la WIV, în cadrul unui program secret de cercetare în domeniul armelor biologice, cu finanțare americană.

Principala dispută acum este dacă China are, de fapt, un program secret privind armele biologice. După cum a relatat The Conversation: "Articolul din Sunday Times pretinde că prezintă date noi, dar acestea nu sunt incontestabile. Și chiar și simpla aducere în discuție a problemei războiului biologic cu China ar fi controversată din punct de vedere diplomatic și ar stârni o mulțime de pene politice. Ca atare, comunitatea internațională nu va dori să ducă mai departe disputa cu privire la COVID-19 decât dacă are dovezi definitive ale unui program chinez de război biologic. Dar, având în vedere natura cercetării biologice, s-ar putea să nu putem obține niciodată această certitudine."

Conversația trece în revistă potențialele căi pe care liderii politici le-ar putea urma, cum ar fi depunerea unei plângeri oficiale prin intermediul Națiunilor Unite, potrivit căreia China ar fi încălcat Convenția privind armele biologice din 1972. Secretarul general al ONU are, de asemenea, un mecanism de investigare a presupusei utilizări a armelor biologice care ar putea forța o anchetă. Problema cu concentrarea asupra faptului dacă SARS-CoV-2 a fost dezvoltat în mod intenționat ca armă biologică este că China nu este deloc singura țară care încalcă convenția privind armele biologice. Cred că cel mai bun răspuns ar fi interzicerea la nivel global a tuturor formelor de cercetare a câștigului de funcție, inclusiv a tehnicilor de joasă tehnologie, cum ar fi trecerea în serie, care nu implică inginerie genetică.

Chiar dacă China ar fi acuzată cu succes de încălcarea Convenției privind armele biologice, acest lucru nu ar face nimic pentru a opri oamenii de știință nebuni să experimenteze asupra agenților patogeni pentru a-i face mai letali. Există o mulțime de justificări pentru a face astfel de cercetări, inclusiv ideea suprautilizată și complet falsă că trebuie să fim înaintea naturii. Adevărul este că natura nu ar fi inventat niciodată genul de chimerații pe care le găsim acum în laboratoarele din întreaga lume, iar cele mai multe, dacă nu toate pandemiile grave, pot fi urmărite până la laboratoare, nu până la răspândirea zoonotică. Acest lucru este valabil cu siguranță și pentru COVID-19.

În prezent, nu există niciun fel de dovezi care să susțină răspândirea zoonotică. Totul indică faptul că SARS-CoV-2 a fost creat într-un laborator și apoi, cumva, a ieșit în afara acestuia. De asemenea, autoritățile americane au ajutat în mod clar la mușamalizarea scurgerii din laborator, probabil pentru că au contribuit la finanțarea acestuia. Până în prezent, administrația Biden pare să fie mai preocupată de protejarea relațiilor politice dintre China și SUA decât de aflarea adevărului, deoarece amână restricțiile planificate privind investițiile în China pentru a o forța să declasifice și să împărtășească datele legate de originea COVID.

Directorul Serviciului Național de Informații, Avril Haines, nu a reușit să facă publice "toate informațiile legate de originea COVID-19" până la termenul limită, 18 iunie 2023, așa cum a ordonat Congresul în luna martie a acestui an. După cum a relatat NBC News, 16 iunie 2023: "Administrația Biden a amânat măsurile economice punitive împotriva Chinei și a minimalizat intensificarea strângerii de informații de către Beijing pentru a evita periclitarea eforturilor sale de a relansa discuțiile diplomatice dintre cele două guverne, potrivit unor foști oficiali americani, consilieri ai Congresului, diplomați occidentali și experți regionali..."

Un oficial al administrației a declarat că Biroul Directorului de Informații Naționale desfășoară în prezent "un proces atent de declasificare in urma căruia va ajunge la fundalul originii COVID-19, asta rămâne o prioritate pentru președinte și pentru Statele Unite". Aceștia nu au precizat când va declasifica administrația documentele.