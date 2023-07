În Europa se prăbușește piața asigurărilor. România va lua în plin valul falimentelor

Cei mai mari patru asigurători din Italia şi grupul german Allianz au convenit un acord de mai multe miliarde de dolari pentru salvarea companiei Eurovita, potrivit autorităţii italiene de reglementare IVASS, după luni de zile de muncă în care instituţia a intermediat un acord care implică şi 25 de bănci.

În România am avut deja două falimente ale celor mai mari jucători din piața asigurărilor auto City Insurance și Euroins. La începutul acestui an, Eurovita a devenit prima companie italiană de asigurări plasată sub administrare specială, după ce a avut probleme din cauza dobânzilor mai mari. Asigurătorii Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita, UnipolSAI şi Allianz vor înfiinţa o nouă companie care va prelua poliţele de asigurări de viaţă Eurovita.

Poliţie de aproximativ 10 miliarde de euro vor fi transferate către noua companie, sau două treimi din activele totale ale Eurovita de la sfârşitul anului trecut, a spus un apropiat al subiectului. Necazurile Eurovita evidenţiază ameninţarea cu care se confruntă asigurătorii de viaţă din cauza creşterii ratelor dobânzilor, care reduc valoarea obligaţiunilor de stat pe care aceste companii le-au cumpărat din banii clienţilor lor.

Dobânzile mai mari i-au determinat pe mulţi mici deponenţi să renunţe la poliţe şi să reinvestească numerarul în căutarea unor randamente mai bune, forţând asigurătorii să vândă obligaţiunile subiacente în pierdere. IVASS a spus că problemele Eurovita au fost agravate de managementul defectuos al riscului şi de lipsa de voinţă a proprietarului, firma britanică de private equity Cinven, de a oferi mai mult capital.

La începutul acestui an, IVASS a îngheţat răscumpărările anticipate la Eurovita, după ce a desemnat un comisar special care să o conducă. Vineri, IVASS a prelungit măsura până pe 31 octombrie, în timp ce detaliile tehnice ale salvării vor fi finalizate. Pentru a preveni ca cei cinci asigurători să fie afectaţi de răscumpărări odată cu ridicarea interdicţiei, băncile care au vândut produsele Eurovita participă la salvare.

Creditorii vor oferi finanţare pentru rambursarea banilor clienţilor Eurovita care îşi răscumpără poliţele, păstrând în acelaşi timp obligaţiunile subiacente până la scadenţă şi neutralizând orice pierderi. Această finanţare se ridică la 6 miliarde de euro, a spus persoana. Băncile participante includ Banco BPM, BPER, Credit Agricole, FinecoBank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca şi Monte dei Paschi. Băncile au fost consiliate de Vitale & Co si firma de avocatura Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.