Pandemic Pappers: Cyber Polygon 2022 și reziliența digitală în Cloud Age - oamenii vor trăi cu "capul în nori"! VIDEO

Forumul Economic Mondial (World Economic Forum - WEF), Interpol și BI.ZONE fac din nou echipă pe 8 iulie vara aceasta pentru Cyber Polygon 2022 sub tema "Reziliența digitală în Era Cloud".

"Riscurile de securitate sunt în creștere, infractorii cibernetici exploatând în mod activ vulnerabilitățile din noile medii cloud" - Conceptul Cyber Polygon 2022

Globaliștii lui Klaus Schwab, seful WEF, privesc internetul ca pe "un organism viu care trebuie imunizat", si la fel cum "organismul uman trebuie vaccinat ca sa fie imunizat", la fel si spatiul virtual trebuie "vaccinat". Pentru ca "traim in Cloud Age", iar oamenii isi tin informatiile in cloud-uri, in viitor "vor trai in cloud-uri ("nori de informatie"), chiar "viața virtuala (gen Metaverse) va fi intr-un meta-cloud".

Ca atare, oamenii si informatiile lor si cele despre vietile lor private "ar putea fi atacate de hackeri". Acesti hackeri se arata a fi "spaima globalistilor" pentru ca intregul lor sistem de supraveghere mondiala poate fi atacat de hackeri si pus la pamant. Hackerii in acest caz ar putea fi "răi", adica cei care vor fura datele pentru a le tranzactiona sau santaja, dar si hackerii "buni", cei care vor tinti sistemele informatice ale globalistilor.

Agenda Cyber Polygon 2022

Pregătindu-se dintotdeauna pentru o "pandemie cibernetică" (cyber-pandemic) ce ar face ravagii asupra întregii societăți, ediția din acest an a exercițiului de formare în domeniul securității cibernetice Cyber Polygon se va concentra pe sectoarele care se implică în servicii de cloud, cum ar fi:

Finanțe

Comerț cu amănuntul

Sănătate

Transporturi

Mărfuri

Organizații publice

"Ce se întâmplă dacă operațiunile unei companii sunt suspendate din cauza unui atac cibernetic?", se întreabă pe pagina conceptului Cyber Polygon 2022.

"Scurgerea de date sensibile, întreruperea livrărilor, pierderi financiare uriașe, afectarea reputației sau un colaps total - acestea au fost rezultatele atacurilor din ultimii ani. Prin urmare, o dezvoltare stabilă pe termen lung a oricărei organizații depinde în mod direct de sustenabilitatea proceselor sale și de rezistența la incidente de securitate cibernetică."

Formatul Cyber Polygon 2022 va rămâne același ca și în edițiile anterioare, cu două track-uri care se suprapun:

Un exercițiu de formare în domeniul securității cibernetice desfășurat în timp real

Comentarii, interviuri și dezbateri cu experți din industrie

"Formarea se va baza pe tendința actuală de estompare a perimetrelor și pe o tranziție activă către cloud", în timp ce "specialiști de top din industrie vor vorbi despre tendințele în materie de securitate cibernetică, metode eficiente de prevenire a amenințărilor și noi tehnologii defensive".

"Lipsa de securitate cibernetică a devenit un pericol clar și imediat pentru societatea noastră la nivel mondial" - Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Internetul trebuie "vaccinat"!

"Avem nevoie de vaccinuri pentru a ne imuniza. Același lucru este valabil și pentru atacurile cibernetice" - Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Cyber Polygon 2021 a simulat "un atac țintit asupra lanțului de aprovizionare al unui ecosistem corporativ în timp real".

În discursul său de deschidere la Cyber Polygon 2021, fondatorul WEF, Klaus Schwab, a avertizat: "Lipsa de securitate cibernetică a devenit un pericol clar și imediat pentru societatea noastră la nivel mondial".

Globalistul a continuat să explice în iulie 2021: "Avem nevoie de vaccinuri pentru a ne imuniza. Același lucru este valabil și pentru atacurile cibernetice. Și aici trebuie să trecem de la simpla protecție la imunizare. Trebuie să construim infrastructuri IT care au anticorpi digitali încorporați în mod inerent pentru a se proteja".

Discuțiile care au ieșit de la Cyber Polygon 2021 s-au încheiat cu dorința de a imuniza internetul, de a demoniza criptomonedele și de a susține sistemele centralizate de guvernare printr-o fuziune mai strânsă între corporații și state (parteneriate public-private).

"Știm cu toții, dar încă nu acordăm suficientă atenție scenariului înfricoșător al unui atac cibernetic de amploare, care ar duce la oprirea completă a alimentării cu energie electrică, a transporturilor, a serviciilor spitalicești, a societății noastre în ansamblu" - Klaus Schwab, Cyber Polygon 2020

"Criza COVID-19 ar fi văzută [...] ca o mică perturbare în comparație cu un atac cibernetic major" - Klaus Schwab, Cyber Polygon 2020

Cu un an înainte, Schwab avertizase asupra unei viitoare pandemii cibernetice care va șoca societatea până în străfundul ei.

"Știm cu toții, dar încă nu acordăm suficientă atenție scenariului înspăimântător al unui atac cibernetic de amploare, care ar duce la oprirea completă a alimentării cu energie electrică, a transporturilor, a serviciilor spitalicești, a societății noastre în ansamblu", a spus Schwab.

Cyber Polygon 2020 a funcționat sub genericul: "Pandemia digitală: cum să prevenim o criză și să consolidăm securitatea cibernetică la toate nivelurile".

"Un atac cibernetic cu caracteristici asemănătoare COVID s-ar răspândi mai repede și mai departe decât orice virus biologic" - Forumul Economic Mondial, 2021

Potrivit WEF, COVID-19 era cunoscut ca un risc anticipat, la fel ca și echivalentul său digital. Mai mult, "un atac cibernetic cu caracteristici similare cu COVID s-ar răspândi mai repede și mai departe decât orice virus biologic. Rata sa de reproducere ar fi de aproximativ 10 ori mai mare decât cea pe care am experimentat-o cu coronavirusul".

Cu câteva luni înainte de izbucnirea coronavirusului COVID-19, WEF, împreună cu Johns Hopkins și Fundația Bill și Melinda Gates, a organizat un exercițiu de pandemie fals la 18 octombrie 2019, numit Event 201, care a simulat în mod specific o pandemie de coronavirus pentru a evalua gradul de pregătire la nivel mondial. Multe scenarii care au reieșit din Evenimentul 201 au devenit realitate în 2020 și în anii următori inclusiv lockdown-uri guvernamentale, cenzura rețelelor sociale, prăbușiri economice globale și tulburări societale - toate ingredientele fiind necesare pentru a inaugura o mare resetare.

Conceptul de anul acesta

"Finanțele și comerțul cu amănuntul, sănătatea și transporturile, companiile de mărfuri și organizațiile publice - toate trebuie să mențină ritmul de transformare pentru a ține pasul cu roata progresului" - Conceptul Cyber Polygon 2022

Conform paginii conceptului Cyber Polygon 2022, "Riscurile de securitate sunt în creștere, infractorii cibernetici exploatând în mod activ vulnerabilitățile din noile medii cloud".

"Cheia pentru a rămâne competitivi este capacitatea de a rămâne agili în fața schimbărilor digitale. Finanțele și comerțul cu amănuntul, asistența medicală și transporturile, companiile de mărfuri și organizațiile publice - toate trebuie să mențină ritmul de transformare pentru a ține pasul cu roata progresului.", e concluzia celor care promoveaza conceptul Cyber Polygon 2022.