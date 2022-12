PfizerGate: Guvernul australian confirmă o creștere cu 1.356% a deceselor în exces ce au avut loc în primele 7 luni ale anului 2022

Cifrele oficiale publicate de Biroul Australian de Statistică confirmă că Australia a înregistrat de 15 ori mai multe decese în exces în primele 7 luni ale anului 2022 decât a înregistrat pe parcursul întregului an 2020. Cifre suplimentare arată, de asemenea, că țara a suferit de 8,5 ori mai multe decese în exces în 2021 în urma lansării injecției cu Covid-19 decât în 2020 înainte de lansarea vaccinurilor Covid-19

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizație interguvernamentală cu 38 de țări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic și comerțul mondial. Astfel OECD a publicat recent o mulțime de date despre decesele în exces pe parcursul anului 2022. Puteți găsi aceste date AICI.



Următorul grafic a fost creat folosind cifrele găsite înîn baza de date OCDE. Cifre care au fost furnizate OECD și citate de către Biroul Australian de Statistică și arată decesele în exces în toată Australia, detaliate săptămânal în 2020, 2021 și 2022, comparativ cu media pe cinci ani între 2015 și 2019.

Graficul de mai sus arată că Australia a suferit, de fapt, mai puține decese decât se aștepta în marea majoritate a anului 2020, la apogeul pandemiei de Covid-19. Cu toate acestea, lucrurile au stat diferit în 2021, săptămânile 34 până la 36 fiind singurele săptămâni în care decesele au fost mai mici decât media pe cinci ani.

Dar, după cum puteți vedea din cele de mai sus, ceva a mers prost drastic în 2022, deoarece țara a suferit decese în exces semnificativ săptămânal de la începutul anului. Următorul grafic arată totalul total pentru fiecare an. Australia a înregistrat de fapt doar 1.303 decese în exces în 2020, în timp ce lumea ar fi fost în mijlocul unei pandemii „motale". Din păcate, aceasta a crescut apoi cu 747%, până la 11.042 decese în exces în 2021, în urma lansării uvaccinului Covid-19 care ar fi trebuit să reducă decesele în exces înregistrate în întreaga lume din cauza presupusului virus Covid-19.

Dar până la sfârșitul lui iulie 2022, Australia a suferit mai multe decese în exces în 7 luni decât în ultimii doi ani combinați, cu 18.973 de decese în exces, reprezentând o creștere de 1.356% față de 2020. Nu se știe de ce atât de mulți oameni mor brusc în toată țara, dar datele furnizate de guvernul Regatului Unit sugerează că cauza ar putea fi chiar vaccinul care trebuia să reducă decesele. Datele au fost publicate în iulie de către organizația guvernamentală britanică cunoscută sub numele de Office for National Statistics (ONS), într-un raport intitulat „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022", și pot fi accesate pe Site-ul ONS.

Următoarele două grafice arată ratele lunare de mortalitate standardizate pe vârstă în funcție de starea de vaccinare pentru decesele non-Covid-19 în Anglia, folosind cifre extrase din setul de date ONS - În fiecare lună de la începutul anului 2022, persoanele de 50-59 de ani parțial vaccinate și dublu vaccinate au avut mai multe șanse de a muri față de persoanele de 50-59 de ani nevaccinate. Mai a fost cea mai proastă lună pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani parțial vaccinate, deoarece aceștia aveau cu 170% mai multe șanse de a muri decât persoanele nevaccinate între 50 și 59 de ani.

În timp ce ianuarie a fost cea mai proastă lună pentru persoanele de 50-59 de ani dublu-vaccinate, deoarece aveau 115% mai multe șanse de a muri decât persoanele de 50-59 de ani nevaccinate. Până în mai 2022, la cinci luni după campania Booster în masă, persoanele de 50-59 de ani triplu vaccinate aveau 17% mai multe șanse de a muri decât persoanele de 50-59 de ani nevaccinate, cu o rată a mortalității de 332 la 100.000 în rândul celor vaccinati cu trei doze si o rata a mortalitatii de 282,9 la 100k in randul celor nevaccinati.

Prin urmare, până în mai 2022, persoanele de 50-59 de ani nevaccinate erau cele mai puțin probabile să moară dintre toate grupurile de vaccinare.

Datele publicate de guvernul Regatului Unit sunt dovezi incontestabile că vaccinarea împotriva Covid-19 crește riscul de deces al unei persoane și, prin urmare, provoacă mai multe decese decât ar fi avut loc altfel dacă vaccinul împotriva Covid-19 nu ar fi fost lansat. Acesta este cel mai probabil motivul pentru care cifrele oficiale publicate de Biroul Australian de Statistică confirmă că Australia a înregistrat de 15 ori mai multe decese în exces în primele 7 luni ale anului 2022 decât a înregistrat-o pe tot parcursul anului 2020. (M.G.G.)