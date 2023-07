Robert Negoiţă e dator cu 55 de milioane de euro la ANAF şi primării

Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a strâns datorii de 55.000.000 euro către instituții ale statului, deși el ar fi trebuit să fie un exemplu de bun-platnic. El pretinde că plătește datoriile din salariul de primar de 3.000 euro.

Primarul sectorului 3 este plin de datorii, potrivit ultimei sale Declarații de avere. El are o datorie de 55 milioane euro (273 milioane de lei) către ANAF și către primăriile din București, Afumați, Popești Leordeni, Constanța. Are o datorie și către primăria sector 4, condusă de tovarășul său PSD-ist, Daniel Băluță. Către primăria din Popești Leordeni are o datorie de 4 milioane de lei.

Negoiță a strâns aceste datorii ca dezvoltator imobiliar care nu își plătește dările către stat. El mai are datorii în valoare de 200.00 de euro către BCR și 1.000.000 de euro către Banca Transilvania. Dacă ar fi executat silit, Negoiță nu ar avea cu ce să plătească. El declară plasamente de 51 milioane lei în firma sa care dezvoltă cartiere rezidențiale.

E greu de înțeles cum poate plăti rate când el nu declară niciun leu în bancă. Negoiță are 14 terenuri agricole și 11 intravilan. Are 4 case de locuit și patru „alte categorii de bunuri de locuit" de mii de metri pătrați, foarte posibil blocuri construite pe persoană fizică. Negoiță declară un singur venit: salariul de primar la Sectorul 3 București, de 3.000 euro pe lună.

În august 2022, DNA a pus sechestru pe o serie de bunuri ale lui Negoiță pe care le-au găsit inclusiv în Cipru. Atunci, 31 de imobile, numeroase conturi în bănci și acțiuni, au pus anchetatorii DNA sub sechestru în cazul lui Negoiță.

„1. Instituirea sechestrului asigurătoriu până la concurența sumei de 578.446.818,637 lei, asupra următoarelor bunuri imobile proprietatea suspectului NEGOIȚĂ ROBERT SORIN, (...), pentru a evita distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestora(...)

Instituirea sechestrului asigurătoriu asupra următoarelor instrumente financiare:

- un număr de 10 dețineri, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, deținute la (...) SA, BACĂU-COD FISCAL (...), având ca titular pe suspectul NEGOIȚĂ Robert Sorin,

- un număr de 6 dețineri, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, deținute la (...), având ca titular pe suspectul NEGOIȚĂ Robert Sorin,

- un număr de 32 dețineri, cu o valoare nominală de 0,10/acțiune, deținute la (...), având ca titular pe suspectul NEGOIȚĂ Robert Sorin,

un număr de 38 dețineri, cu o valoare nominală de 0,10/acțiune, (...), având ca titular pe suspectul NEGOIȚĂ Robert Sorin

- un număr de 10 dețineri, cu o valoare nominală de 0,10/acțiune, (...), având ca titular pe suspectul NEGOIȚĂ Robert Sorin.

Instituirea sechestrului asigurătoriu asupra următoarelor părți sociale deținute la următoarele societăți:

- 5.178.941 de părți sociale (valoarea nominală a unei părți sociale fiind de 10 lei) cu o valoare totală de 51.789.410 lei, având procentul de beneficii și pierderi de 99.9996%, la societatea (...);

- 21.500 de părți sociale (valoarea nominală a unei părți sociale fiind de 10 lei) cu o valoare totală de 215.000 lei, având procentul de beneficii și pierderi de 50%, la societatea (...)", se mai arată în actul anchetatorilor.