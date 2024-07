Summitul privind gripa aviară: Industria vaccinurilor pandemice se reunește pentru a doua oară pentru a milita pentru vaccinarea obligatorie

Al doilea summit internațional privind gripa aviară va avea loc în câteva luni. Acesta este proclamat a fi un eveniment global care reunește experți, inovatori și părți interesate pentru a aborda preocupările presante legate de gripa aviară.

Summitul își propune să promoveze colaborarea și schimbul de cunoștințe pentru a combate răspândirea gripei aviare și impactul acesteia asupra sănătății umane și animale, precum și asupra economiei mondiale.

În conformitate cu viziunea Organizației Mondiale a Sănătății, conferința adoptă o abordare "O singură sănătate". Rezultatul primului summit privind gripa aviară a fost că vaccinarea este un instrument esențial pentru atenuarea răspândirii gripei aviare. Ne putem aștepta ca rezultatul celei de-a doua reuniuni să fie același.

Primul summit internațional privind gripa aviară a avut loc în perioada 16-17 octombrie 2023, la Universitatea din Arkansas, SUA, cu accent pe cercetare, politică și colaborare industrială. La reuniune, 23 de vorbitori au susținut prezentări pe parcursul celor două zile, iar 1 842 de persoane din 81 de țări s-au înregistrat ca participanți.

Anunțând summitul din 2023, Universitatea din Arkansas l-a citat pe Guillermo Tellez-Isaias, profesor de cercetare pentru Centrul de excelență pentru știința avicolă și pentru Stația experimentală agricolă din Arkansas, care a prezidat comitetul de organizare a summitului. Acesta a declarat că evenimentul urma să abordeze efectele gripei aviare înalt patogene ("HPAI"), care "a făcut ravagii în industria avicolă din întreaga lume de când a început ultimul focar în 2022". Astfel, s-a pus bazele unei pandemii care nu a existat niciodată, dar care, cu toate acestea, necesită acțiune.

"Acest summit inovator, care va avea loc în Fayetteville, Arkansas, SUA, în perioada 16-17 octombrie 2023, promite să fie o etapă importantă în eforturile globale de combatere a gripei aviare. Prin convergența principalilor experți, inovatori și părți interesate din întreaga lume, ne propunem să creăm noi frontiere în cercetare, politică și colaborare industrială", se arată în discursul de bun venit adresat participanților la summit.

Declarația de bun venit a continuat: "Împreună, vom explora cele mai recente progrese în cercetarea privind gripa aviară, strategiile de supraveghere, inițiativele de vaccinare și protocoalele de răspuns în caz de urgență. În plus, acest summit oferă o platformă vitală pentru promovarea colaborărilor între mediul academic, industrie, agenții guvernamentale și organizații neguvernamentale."

În mod deloc surprinzător, vaccinarea a fost identificată în cadrul summitului drept o componentă esențială în lupta împotriva gripei aviare. Rezultatul summitului 2023 a fost un articol intitulat "Vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene (HPAI): De la opoziție la acceptare", coautor Awad A. Shehata și Tellez-Isaias.

Vaccinarea a fost identificată ca un instrument esențial în atenuarea răspândirii HPAI. Cu toate acestea, acceptarea și punerea în aplicare a programelor de vaccinare împotriva gripei aviare s-au confruntat cu opoziția diferitelor părți interesate, inclusiv a producătorilor de păsări de curte, a autorităților de sănătate publică și a consumatorilor.

De-a lungul timpului, progresele înregistrate în tehnologia vaccinurilor și cercetările aprofundate care demonstrează siguranța și eficacitatea vaccinurilor împotriva HPAI au schimbat treptat percepțiile. Adoptarea unor strategii inovatoare de vaccinare, cum ar fi vaccinurile bazate pe vectori și tehnologiile recombinante, a abordat limitările anterioare și a consolidat încrederea în imunizare ca măsură de control viabilă.

Vaccinurile bazate pe vectori și tehnologiile recombinante au "consolidat încrederea în imunizare", au afirmat cei doi autori Într-adevăr? Trebuie să ne întrebăm pe ce planetă locuiesc Shehata și Tellez-Isaias. Aici, pe planeta Pământ, oamenii știu că "vaccinurile" covid pe bază de vectori (Janssen sau Johnson & Johnson și AstraZeneca) și tehnologia recombinantă, precum cea utilizată în "vaccinurile" covid cu ARNm (Pfizer-BioNTech și Moderna) și ADN (AstraZeneca) sunt atât nesigure, cât și ineficiente.

Un alt rezultat al summitului din 2023 a fost organizarea unui alt summit privind gripa aviară, de data aceasta, din nou fără surprize, pentru a încorpora ideologia nefastă "One Health". Al doilea summit privind gripa aviară, "The International Avian Influenza and One Health Emerging Issues Summit", este programat să aibă loc în perioada 30 septembrie - 3 octombrie 2024 la Don Tyson Centre for Agricultural Sciences, în Fayetteville, Arkansas, SUA.

"Gripa aviară s-a adaptat la speciile de mamifere, iar acum este endemică în Statele Unite", a declarat Tellez-Isaias, care este unul dintre cei 14 organizatori ai summitului, găzduit de Divizia de Agricultură și de Colegiul Dale Bumpers de Științe Agricole, Alimentare și ale Vieții din cadrul Universității din Arkansas.

Numărul vorbitorilor s-a dublat față de anul trecut, la fel ca și durata conferinței, cu 46 de vorbitori programați până acum pe parcursul celor patru zile. Site-ul web nu oferă detalii cu privire la cine sunt vorbitorii sau cine finanțează summitul.

"Știind că virusul poate suferi mutații, organizatorii summitului au extins deja perspectivele pentru a include alte specii și boli emergente înainte de izbucnirea, la 25 martie, a gripei aviare înalt patogene H5N1, sau HPAI, la vacile de lapte", se arată într-un anunț pentru conferința din mai 2024. Astfel, după cum indică și titlul său, summitul din 2024 va urma ideologia One Health.

În opinia acestora, este necesară o abordare bazată pe principiul "o singură sănătate", deoarece gripa aviară este o problemă de sănătate globală semnificativă, care necesită un efort de colaborare între sectoarele sănătății umane, sănătății animale și sănătății mediului pentru a combate răspândirea gripei aviare.

Dar iată care este problema. Gripa aviară nu se transmite la om. Dacă o va face, se va întâmpla pentru că a fost modificată în laborator prin cercetări de tip gain-of-function. Cu alte cuvinte, virusul gripei aviare a fost modificat genetic pentru a-și îmbunătăți funcțiile biologice, ceea ce poate include modificarea patogenezei, transmisibilității sau a gamei de gazde.

Nu vă lăsați păcăliți de povestea guvernului, de testele PCR H5N1 (gripă aviară) în masă și fără discernământ, de campaniile de sacrificare și de vaccinare împotriva gripei aviare.

În februarie 2023, când au existat încercări de a readuce gripa aviară, încă o dată, Dr. Sherri Tenpenny a declarat că "gripa aviară" din 2005 a fost momentul în care a început cea mai mare acaparare de putere din istorie și că gripa aviară este cea care ne-a adus în situația în care ne aflăm astăzi.

În ultimii 150 de ani au existat multe "focare" de H5N1 și alte tulpini de gripă aviară înalt patogenă în SUA și în diferite părți ale lumii. Epidemiile anterioare au o asemănare izbitoare cu actuala creștere a isteriei globale. Și, la fel ca în cazul focarelor istorice, rapoartele privind îmbolnăvirile și decesele la om au fost extrem de rare.

Gripa aviară din 2005 a fost folosită pentru a începe cea mai mare acaparare de putere din istorie - acum a revenit, The Exposé, 7 martie 2023 sau vezi pagina Dr. Tenpenny's Substack AICI

Mai recent, Dr. Peter McCullough a încercat să crească gradul de conștientizare cu privire la creșterea fricii față de o pandemie de gripă aviară și a publicat recent o actualizare a situației globale actuale a H5N1.

Raportul informativ al Fundației McCullough privind situația globală actuală a H5N1 a primit o atenție considerabilă și a obținut reacții valoroase, a remarcat Dr. Peter McCullough într-un articol Substack de săptămâna trecută, făcând referire la videoclipul de mai jos. El a remarcat următoarele aspecte cheie.

1. Practica de sacrificare (distrugerea în masă a unor efective sănătoase) atunci când un test PCR este pozitiv pentru "eradicarea" virusului este inutilă și poate contribui la limitarea aprovizionării cu alimente. Tulpina actuală H5N1 clad 2.3.4.4.b nu cauzează până în prezent pneumonie fatală confirmată necropsic sau radiografic la păsări sau mamifere.

2. Extinderea gamei de gazde H5N1 la păsările și mamiferele migratoare a avut loc probabil ca urmare a cercetărilor de trecere în serie cu câștig de funcție și a unei scurgeri în laborator.

3. Transmisibilitatea crescută a H5N1 are ca efect compensatoriu scăderea virulenței. Utilizarea ratelor de mortalitate umană moștenite de la cazurile din Asia de Sud-Est nu este adecvată. SUA nu a avut niciodată un caz fatal de gripă aviară la om.

4. Promovarea fricii de către complexul biofarmaceutic este menită să promoveze vaccinarea în masă a animalelor și a oamenilor, cu contracte preachiziționate lucrative pentru producătorii de vaccinuri și ONG-urile care îi susțin. Vaccinarea în masă într-o pandemie foarte răspândită deoarece promovează tulpini rezistente ale virusului la cei vaccinați.

5. În cazul în care răspândirea de la om la om va avea loc în viitor, așa cum se așteaptă mulți, aceasta va fi produsul cercetărilor privind câștigurile de funcționalitate care se desfășoară de ani de zile cu scopul de a face rău populațiilor umane.

Luna trecută am publicat un articol care oferă o prezentare generală a vaccinurilor împotriva gripei aviare pentru animale și oameni. În acesta, am menționat că vaccinurile propuse de CSL Seqirus conțin squalene (cunoscute și sub denumirea de MF59), despre care s-a demonstrat că provoacă tulburări neurologice și determină autodistrugerea sistemului imunitar al organismului.

Săptămâna trecută, Dr. Jessica Rose a publicat un articol în care trece în revistă informațiile rezultate din studiile clinice ale vaccinului împotriva gripei aviare AUDENZ al CSL Seqirus, a cărui utilizare a fost aprobată în SUA. Potrivit acesteia, există o șansă de deces de 1 la 200 ca urmare a noii injecții împotriva gripei aviare. Aceasta este "de 5 ori mai mare decât placebo, conform [studiului] clinic".

Documentele studiului afirmă că "SAE [evenimente adverse grave] fatale au inclus 11 (0,5%) beneficiari ai AUDENZ și 1 (0,1%) beneficiari ai placebo".

"Acest lucru înseamnă că din această mică cohortă de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste, care au fost injectate cu acest produs de două ori, în funcție de ratele de deces, de 5 ori mai multe persoane au murit cu medicamentul decât pentru placebo. Din nou, acest lucru înseamnă că șansele de a muri sunt de ~1/200", a declarat Dr. Rose. Adăugând: "Am crezut că vaccinurile profilactice sunt menite să te salveze de la moarte. Cred că m-am înșelat în privința asta", a spus ea.

Finlanda este pe cale să devină prima țară din lume care lansează un program de vaccinare împotriva gripei aviare pentru cetățenii săi, chiar dacă nu au fost raportate infecții umane în țară. Vaccinurile fac parte dintr-o alocare de până la 40 de milioane de doze achiziționate de Uniunea Europeană de la producătorul australian de vaccinuri CSL Seqirus.

Dr. Rose a declarat că informațiile din articolul său privind reacțiile adverse grave sunt, de asemenea, relevante pentru Finlanda, deoarece vaccinul împotriva gripei aviare, care va fi distribuit începând din această săptămână, este produs de CSL Seqirus.