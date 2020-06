Traficantii de despagubiri vor sa impuna o noua Lege a RCA, modificată dupa doar 3 ani de functionare. Si de aceasta data, grupuri obscure de interese fac jocurile in Parlament!

Chestiunea asigurarii obligatorii a fost introtdeauna un punct nevralgic in Romania, atat pentru asiguratori, cat si pentru asigurati. Nu in ultimul rand, pentru autoritatile de supraveghere din domeniu. A implicat toate partile, iar in afara principalilor participanti au aparut legaturi inclusiv cu sindicatele. Din asigurari de tip RCA toata lumea vrea sa castige. Atata vreme cat castigul este unul cinstit nu este o problema nici pentru asigurator, nici pentru serviceuri, si nici pentru clientul terminal, asiguratul. Dar cand din aceasta problema unii doresc sa faca brusc castiguri artificiale, de multe ori ilicite, atunci este un semnal de alarma.

Dupa numai 3 ani de functionare, in care a generat imbogatiri spectaculoase pentru niste grupuri obscure si politicienii afiliati acestora, legea RCA-ului se modifica din nou. Acum 3 ani de zile, la presiunea transportatorilor, legea RCA i-a protejat pe acestia de tendintele de majorare a tarifelor, tendinte care au aparut dupa creearea de catre ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) a spatiului necesar in piata pentru ca multinationalele din asigurari sa poata majora tarifele peste noapte, chiar si de 10 ori.

Atunci, a fost un joc pus in scena de presedintele de atunci al ASF, Misu Negritoiu, care, prin introducerea in faliment a societatilor Astra si Carpatica, a creat spatiul necesar pentru ca multinationalele ramese in piata sa-si poata recupera pierderile generate de ani de practicare a unor preturi nesustenabile in schimbul unei amagitoare cote de piata. Lucru care s-a si intamplat.

ASSAI include clauze preferentiale

Insa presiunea exercitata de protestele transportatorilor a obligat atunci Guvernul sa ia masuri de limitare a tarifelor de prima, iar in final, Parlamentul sa-l demita de la carma ASF pe Misu Negritoiu. Oportunitatea a fost sesizata de gruparea obscura a unor politicieni care au interese in afacerile cu service-uri auto, astfel ca grupul de lobby numit ASSAI (Asociatia Societatilor de Service Auto Independente) a fost prezent la redactarea legii si a reusit sa includa clauze care sa le permita sa factureze ora de manopera chiar si cu 200 de Euro, sa aplice adaosuri comerciale de 100% la piesele de schimb si sa inchirieze masini cu 200 de Euro pe zi. Adica, niste preturi la care firmele oneste nici nu si le pot imagina!

Mai mult, acesti antreprenori inventivi reusesc sa insele atat clientii, cat si societatile de asigurare: clientilor le prezinta o poveste frumoasa prin care acestia nu trebuie sa plateasca nimic, iar in schimbul unor semnaturi in alb, service-urile inventive preiau o asa-zisa creanta de la client si apoi o recupereaza de la societatea de asigurari. Pe scurt, trafic cu despagubiri! Abjectitatea acestor afaceristi a ajuns atat de departe incat unii dintre ei nici nu se mai ocupa cu reparatii auto, ci doar cu traficul de despagubiri, cumparand si vanzand creante. Ar trebui sa fie numiti samsari de durere, doar ca, in mod oficial, legea nu permite tranzactionarea suferintei.

Traficul cu despagubiri induce pierderi masive in asigurari

In mod evident si asa cum arata si statisticile ASF-ului, aceste practici prin care o mana de antreprenori se imbogatesc fara just temei au condus la pierderi pentru industria de asigurari. Iar multinationalele din aceasta piata nu dorm si au gasit un aliat in Comisia Europeana, care, evident, a cerut Guvernului Romaniei sa modifice legea, astfel incat acestea sa-si poata majora tarifele dupa bunul plac, sau cel putin sa nu mai faca pierderi. Adica, banii facuti de service-urile asa-zis independente pentru politicieni trebuie recuperati de la cei 7-8 milioane de platitori de RCA-uri prein dublarea tarifelor! In acelasi timp, a aparut in Parlament un proiect de modificare a aceleiasi legi, prin care practicile frauduloase ale acestor service-uri ar fi fost oprite prin introducerea unui tarif de refernta la reparatii.

Pericolul ca aceste service-uri sa nu mai poata factura dupa bunul plac a fost imediat sesizat, iar indivizii de la ASSAI s-au mutat la COTAR (Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania) si se gasesc atat la ASF cat si in Parlament, muncind la apararea legii care ii imbogateste atat pe ei, cat si pe politicienii si angajatii ASF care ii protejeaza. Este de notorietate faptul ca fiica d-lui Stefanescu de la COTAR lucreaza la ASF.

Fratia lupilor: ASSAI - COTAR

Dar ce face institutia care vegheaza la respectarea intereselor pagubitilor si la stabilitatea pietei? ASF pune o societate de asigurare in administrare speciala, iar dupa ce aceasta plateste milioanele cerute de service-ul d-lui Pandele din Voluntari, procedura de administrare inceteaza. Asa se supravegheaza piata din Romania, in interesul consumatorului de asigurari!

7 milioane de alegatori, platitori de RCA se vor uita acum cu atentie la procesul legislativ! Daca legea va permite in continuare ca aceste service-uri obscure sa se imbogateasca fara just temei, cei 7 milioane de alegatori vor avea inca o dovada a intereselor pe care deptatii si senatorii pe care i-au trimis in Parlament le reprezinta. Adica vor sti daca alesii lor lucreaza pentru ei sau pentru mafie!

(va urma)