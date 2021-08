Tunul SMART pus la cale de oamenii lui Cîțu

Dupa aparitia in Cotidianul, la finele lunii iunie a.c., a articolului „Premierul Cîțu este bun de legat", sefii implantati recent de negurosul nostru prim-ministru la companiile nationale SMART si TRANSELECTRICA au amanat semnarea celui mai fabulos si fraudulos contract din istoria celor doua societati comerciale.

Un contract impus de subsidiara SMART, cu o valoare de trei ori mai mare fata de cel precedent. Un contract care priveaza TRANSELECTRICA de profit, riscand sa o bage in faliment. Mizand pe faptul ca trecerea timpului va diminua vigilenta presei si a opiniei publice, au incheiat doua acte aditionale pe termen de o luna fiecare, respectiv unul valabil pana la 31 iulie, urmat de altul valabil pana la 31 august, in conditiile in care contractul precedent a expirat la 31 decembrie 2020. Intre timp ne-au parvenit mai multe documente care dovedesc implicarea oamenilor sefului Guvernului in aceasta afacere frauduloasa, care afecteaza securitatea energetica si implicit siguranta nationala a Romaniei. Oare SRI nu are ochi si timpan si pentru o astfel de malversatiune? Oare de ce nu percuteaza DNA?

SMART, pusculita politica si loc de pripas pentru beizadele

Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA are ca actionar majoritar Secretariatul General al Guvernului, care deține peste 58% din capitalul social al acesteia. Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport SMART SA asigură servicii de mentenanță pentru reteaua de transport a companiei nationale TRANSELECTRICA, care deține 70 % din actiunile SMART, restul acțiunilor aparținănd Ministerului Economiei. Faptic, lucrarile de mentenanță sunt executate de firme private, carora SMART le subcontractează in urma unor licitații publice, la prețuri mult mai mici decăt cele percepute de la TRANSELECTRICA. Mai pe șleau, SMART este o societate de stat care capușează, sau mai bine zis extorchează, atăt compania natională TRANSELECTRICA căt si firmele private subcontractante. De la inființare, cu 20 de ani in urmă, activitatea SMART a fost controlată si supervizata de ofițeri activi sau in rezerva ai unor servicii secrete, ca SRI si DGIPI, care au perceput comisioane de la firmele subcotractante. SMART a devenit o pusculita pentru partidele aflate la guvernare si pentru serviciile secrete pe spinarea contribuabililor recte consumatorilor de energie, serviciile umflate de mentenanta reflectandu-se in facturile de curent pe care le platim.

In data de 13 decembrie 2018, intre TRANSELECTRICA, ca beneficiar, si SMART, ca prestator, a fost incheiat un contract-cadru de prestari servicii de mentenanta (C263) in valoare (fara TVA) de 227 milioane de lei, pe o durata de 3 ani, fiind valabil de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2020. Pana la finele anului 2020 ar fi trebuit incheiat un nou contract de mentenanta intre cele doua companii nationale, dar acest fapt nu a fost realizat. Mai mult ca sigur ca, in contextul schimbarii de premieri de la Palatul Victoria, noul sef al Guvernului, Florin Cîțu, a urmarit sa-si puna oamenii sai in fruntea acestor companii si sa ia partea leului din contractul de mentenanta. Astfel ca, in data de 24 decembrie 2020, a fost incheiat un act aditional, avand nr. 2, prin care s-a prelungit durata contractului C263/2017 de la 31 decembrie 2020 pana la 30 iunie 2021. In cursul lunii mai a.c.. in functia de director general al societatii de stat SMART a fost numit Cătălin-Constantin Nadolu, in varsta de circa 40 de ani, fără nicio experiență in domeniul energetic sau managerial. Acesta a fost angajat anterior economist la sucursala Vălcea a Regiei Autonome-Administrația Protocolului de Stat. El este beizadeaua fostului prefect liberal al județului Vălcea, Mircea Nadolu, care i-a ajutat pe parintii actualului premier, Elena si Vasile Cîțu, sa dobandeasca suprafata de 75 hectare de padure in statiunea montana Voineasa, langa Transilvania Sky Resort, cel mai mare domeniu schiabil din Romania. Conform surselor noastre, Florin Cîțu si parintii sai s-au aflat in relații de prietenie cu prefectul Nadolu.

Rasplata premierului pentru padurea de la Voineasa

Mircea Nadolu a deținut funcții inalte in administrația publică locala de-a lungul ultimilor 25 de ani: secretar general al Prefecturii județului Vălcea in perioada 1997-2000, subprefect in perioada 2005-2009, prefect in perioada 2012-2014 si inalt functionar guvernamental ulterior. In cursul acestui an, după ce Florin Cîțu a devenit premier, Mircea Nadolu a fost numit in functia de sef al cancelariei prefectului judetului Valcea. El este insă prefect de facto, in contextul in care in această funcție a fost numit un novice de 30 de ani, care este fiul unui primar liberal de comună si a fost consilierul deputatului Cristian Buican, președintele PNL Valcea si bun amic si susținator al premierului Cîțu. Mircea Nadolu se afiseaza tot timpul langa noul prefect de Valcea, care i se adreseaza, a facut-o inclusiv intr-o conferinta de presa, cu apelativul „domnule prefect". Dupa cum se știe, prefectul este președintele Comisiei județene de aplicare a legilor fondului funciar, care decide schimbarea destinației si punerii in posesie asupra terenurilor arabile si forestiere dintr-un județ.

In perioada in care a fost prefect, Mircea Nadolu l-a chemat pe primarul liberal al comunei Voineasa, Gheorghe Stanciu, si i-a solicitat sa puna in aplicare hotararea judecatoreasca prin care parintii actualului premier au fost improprietariti nelegal cu padurea din localitate, atentionandu-l ca altfel va fi depusa plangere penala impotriva sa.. Primarul respectiv si Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar, precum si Directia Silvica Valcea, s-au opus de la inceput acestei atribuiri, intrucat parintii premierului si stramosii lor nu au detinut niciodata padure in localitatea Voineasa, iar atribuirea s-a facut pe domeniul public al statului, fapt interzis. Primarul de la Voineasa a formulat actiuni de anulare in justitie si plamgeri penale la Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea si la Serviciul Teritorial Pitesti al Directiei Nationale Anticoruptie, dar toate acestea au fost tergiversate si musamalizate. Astfel ca numirea lui Nadolu junior in functia de director general al SMART poate fi considerata drept o rasplata din partea sefului Guvernului pentru sprijinul acordat de tatal acestuia parintilor sai in dobandirea padurii de la Voineasa, care a ajuns ulterior, in urma unui act de donatie, in proprietatea sa si a fratelui sau George Cîțu.

Un contract antamat pentru aproape 700 de milioane de lei

Dupa ce a fost uns director general al SMART, Cătălin Constantin Nadolu a primit sarcina sa negocieze si sa semneze un contract cadru de mentenanță cu TRANSELECTRICA, tot pe o perioadă de 3 ani, in contextul in care la finele lunii martie a fost demarata procedura de achizitie publica in acest sens. Mai exact, in data de 31 martie a fost publicat anuntul de licitatie, cu termen limita de depunere a ofertelor in 6 mai, data dupa care s-a constatat ca exista un singur ofertant, societatea SMART SA, a carei oferta a primit aviz conform de la Autoritatea Nationala de Achizittii Publice in 8 iunie. Junele Nadolu a incercat, pe parcursul ultimelor două săptămăni din luna iunie, sa impună conducerii TRANSELECTRICA, care a fost numită de fostul premier Ludovic Orban cu un an in urmă, un contract cu o valoare de aproape 700 de milioane de lei, de trei ori mai mare decat valoarea contractului precedent. Contractul antamat prevede preturi exorbitante, fără precedent, pentru unele lucrari, incusiv de 20 de ori mai mari decăt prețurile cu care SMART subcontractează firmelor executante. Si ne mai miră ca se umfla exponențial facturile la energie electrică pentru persoane fizice si juridice. Sefii de la TRANSELECTRICA au fost convocati in acest scop inclusiv la o cabana din judetul Sibiu, unde directorul general Nadolu a venit cu contractul semnat pentru SMART. In pofida presiunilor, directoratul TRANSELECTRICA a refuzat sa fie părtaș la o manoperă atat de frauduloasă si de paguboasă, motiv pentru care premierul Cîțu i-a demis pe toți cei cinci directori numiți de predecesorul său Ludovic Orban si a desemnat cinci directori noi, respectiv pe Bogdan Toncescu, Ionut-Bogdan Grecia, Adrian Moraru, Marius-Viorel Stanciu si (!) Catalin-Constantin Nadolu. Niciunul nu are pregătire de specialitate sau experiența managerială necesară. Poate că seful Guvernului se va umfla in pene si ne va replica ca unul dintre ei a fost director la Palatul Copiilor.

Cel mai interesant si mai grav, in același timp, este că unul dintre cei cinci directori nou numiți este nimeni altul decat odrasla amicului Nadolu, care, dupa ce a semnat, asa cum am aratat, contractul- cadru pentru SMART, ar vrea să-l semneze si pentru TRANSELECTRICA. Ar fi natangie si o ilegalitate fara precedent, care intra sub incidenta conflictului de interese si a Codului penal. Recent ne-a parvenit o nota justificativa, inregistrata la TRANSELECTRICA sub nr. 31071/23.07.2021, care este semnata de cei cinci directori noi, inclusiv de Catalin-Constantin Nadolu, si in care se precizeaza ca Directoratul Companiei a hotarat ca se vor asigura sursele de finantare necesare si ca va fi transmisa societatii SMART SA o invitatie la negocierea aspectelor/elementelor de natura contractuala si financiara in vederea imbunatatirii ofertei initiale. Avand in vedere nefinaizarea procedurii e achizitie publica, prin aceasta nota justificativa se evidentiaza necesitatea incheierii unui act aditional de prelungire a contractului C263/2017 cu inca o luna, respectiv pana la 31 august 2021. Totodata, ne-au parvenit actul aditional nr. 3, prin care acest contract a fost prelungit pana la 31 iulie a.c., si actul asitional nr.4, prin care acest cntract a fost prelungit pana la 31 august a.c. Este de observat ca actul aditional nr. 3 este semnat de Catalin-Constantin Nadolu in calitate de director general al SMART SA, iar actul aditional nr. 4 este semnat de acesta in calitate de membru al Directoratului TRANSELECTRICA SA, dar in preambulul acestuia Nadou apare atat ca membru al Directoratului Transelectrica cat si ca director general al SMART SA. In cele doua acte aditionale nu este consemnata data incheierii lor, fapt ce ridica suspiciuni ca ar fi doar acte de acoperire scriptica.

Asteptam, in continuare, trezirea DNA

Asteptam in continuare ca Directia Nationala Anticoruptie sa se sesizeze sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativă de fraudă (înșelăciune) in dauna TRANSELECTRICA SA si de abuz in serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit ( constand in functiile in care a fost numit la SMART SA si la TRANSELECTRICA SA fiul fostului prefect Mircea Nadolu, care a ajutat familia premierului Cîțu sa dobandeasca padurea de la Voineasa). Poate ca procurorii anticoruptie se vor apleca si asupra faptului ca, sub conducerea directorului general Catalin-Constantin Nadolu, la SMART SA a fost organizat un concurs cu dedicatie in urma caruia a fost angajata consilier la aceasta companie nationala o dansatoare din buric, Raluca Paraschiv, posesoare a unei licente in drept de la o universitate cunoscute ca fabrica de diplome, cercetata pentru furt de curent electric intr-un dosar ce lancezeste la Parchetul Cornetu. Dupa unii, focoasa dansatoare ar fi o cunostinta mai veche a junelui Nadolu. Cam asa arata marea reforma institutionala predicata de Florin Cîțu si principalii sai sustinatori (Klaus Iohannis, Alina Gorghiu, Emil Boc, Gheorghe Falca, Rares Bogdan s.a.). Asa cum am mai scris, rămăne să vedem dacă DNA este total emasculată sau mai are tresăriri de vitejie, cum a avut in cazul altor foști premieri sau politicieni de prim rang.

Valer Marian