Analiză: Rusia trebuie sa aleagă între cartelele de alimente sau ieșirea din managementul globalizat al Covid-19

În Rusia, ca și în alte părți, managementul globalizat al Covid duce la o slăbire a societății. Pe lângă criza de încredere în instituțiile politice, care se dezvoltă ca urmare a proiectelor de lege progresiste și liberticide ale guvernului, dimensiunea socio-economică este îngrijorătoare.

Dacă unii aleși comuniști cer, fără nicio speranță de reușită, o creștere (foarte mică) a impozitelor pentru cei mai bogați și o scutire pentru cei mai slabi, alții se gândesc la reintroducerea cartelelor de alimente. Cu alte cuvinte, se trage un semnal de alarmă. Covid a ucis cu adevărat liberalismul, împingându-l până la limita sa supremă, globalizarea forțată. Și când te gândești că Uniunea Sovietică a trebuit să fie distrusă pentru a face acest lucru... Această cădere a Uniunii Sovietice pe care înmulțirea sushi-ului și a fast-food-ului nu a reușit să o compenseze pentru o medie de 68% din populație care o regretă. Este timpul ca elitele conducătoare din Rusia să învețe lecțiile crizei din Kazahstan.



În ultimii doi ani, situația socio-economică din Rusia s-a deteriorat ca urmare a managementului globalizat al Covid, care a deschis calea pentru tot felul de fantezii progresiste. Ce nu am auzit în primele luni ale anului 2020: în sfârșit, revoluția digitală va avea loc, economia eliberată de constrângerile realității va putea să decoleze, pregătiți-vă pentru miracol, veți fi uimiți. Populația a fost orbită de gradul de fanatism și orbire de sine al unei părți (foarte influente) a elitelor din Rusia. Pe scurt, nu a existat nici o fugă, nici un miracol, ci mai degrabă o cădere fără sfârșit, care nu putea fi oprită decât prin intervenția salutară și masivă a statului, fără a pune în discuție linia fundamentală.



După doi ani de iluzii legate de Covid, președintele Putin a tras un semnal de alarmă în decembrie anul trecut: situația prețurilor este inacceptabilă, criza socială care se profilează devine într-adevăr periculoasă. Iar ceea ce se întâmplă în Kazahstan de la începutul anului nu poate decât să-i dea dreptate.



Într-adevăr, în 2021, venitul real al rușilor a crescut cu 3,5%, cu o inflație medie de 8%. Mai exact, potrivit datelor oficiale ale Băncii Centrale, prețurile la produsele alimentare au crescut cu 10,8%, iar la fructe și legume cu 19,4%. Potrivit altor surse financiare mai detaliate, făina a crescut în medie cu 11,29%, iar cerealele preferate ale Rusiei, hrișca, care este folosită ca aliment de bază pentru o mare parte a populației, a crescut cu 21,02%. Prețul verzei a crescut cu 98%, iar cel al cartofilor cu 72,8%. Potrivit experților, rata medie "oficială" de creștere este menținută la un nivel destul de scăzut, deoarece prețurile de referință sunt cele de la sfârșitul anului, iar până la sfârșitul anului 2020 prețurile au crescut deja serios.



Oricare ar fi bătălia cifrelor, cumpărăturile devin din ce în ce mai complicate pentru o întreagă parte a populației, ale cărei venituri abia dacă depășesc 30.000 de ruble pe lună (aproximativ 380 de euro). Deși această preocupare nu se reflectă direct în discursul public, care este excesiv de liniștitor, se fac o mare varietate de propuneri. Pe de altă parte, măsurile liberticide și "economicide", cum ar fi codurile QR, nu sunt puse sub semnul întrebării de către elitele globaliste rusești, nici deocamdată de către elitele conducătoare rusești în general, legile sunt încă în curs de examinare și toate regiunile le folosesc deja fără bază legală în grade diferite - în funcție de fanatismul liderului local și de puterea de rezistență a mediului de afaceri și a societății.

De exemplu, un deputat comunist propune o creștere radicală a venitului impozabil al celor cu venituri mari. Deși este adevărat că rata impozitului pe venit este foarte scăzută în Rusia (14% în general), o creștere drastică dintr-o singură lovitură, fără un program național puternic de politică socială și economică, este posibil să provoace o revoltă din partea acestor cercuri deja puțin "patriotice". În sine, cifrele propuse nu sunt șocante pentru un francez supraimpozitat: ar fi de 25% pentru venituri de peste 10 milioane de ruble pe an și de până la 40-50% pentru venituri foarte mari. Pe de altă parte, ar trebui redus la 5% pentru a nu impozita veniturile sub minimul de subzistență (care sunt impozitate). Având în vedere distribuția puterii în țară și șocul mediatic pe care îl provoacă, putem fi siguri că această propunere nu va trece, deoarece viziunea etatistă și distribuirea sarcinilor publice între clasele sociale nu se încadrează deloc în logica mai degrabă primitivă a marilor salariați, chiar dacă, în general, aceștia își dețin averea personală datorită statului.



Ceea ce este cu adevărat șocant, însă, este propunerea de a introduce cartele de alimente. "Da, Covid este un război, așa că trebuie introdusă o economie de război". Acest economist consideră că, dacă inflația alimentară continuă să se agraveze, este corect să se elibereze cartele de alimente pentru gospodăriile cu venituri mici. Într-adevăr, trebuie făcută o alegere, fie să continuăm să ducem acest război globalist (împotriva popoarelor, împotriva statelor, împotriva economiilor naționale) și să ne gândim la emiterea de cartele de alimente sau la hrănirea celor mai săraci, fie să oprim acest război și să liberalizăm economia, să relansăm industria națională și producția națională, permițând astfel oamenilor să trăiască cu demnitate și cu un scop în viață, care să depășească calitatea conexiunii la internet în parcurile și pe străzile orașelor mici și mijlocii, a căror economie este altfel complet abandonată.



În acest context dăunător, nu este surprinzător că elitele globaliste rusești nu au reușit să facă oamenii să uite Uniunea Sovietică, instaurând un liberalism sălbatic, compensat timp de câțiva ani de ajutoare sociale de urgență, care nu reprezintă o politică socială. Nostalgia pentru URSS, care nu s-a stins niciodată în inimile populației rusești, în ciuda propagandei antisovietice tot mai numeroase și mai intruzive, nu este surprinzătoare. Într-un mod foarte stabil, aproximativ 67% dintre ruși regretă căderea URSS din 2005 încoace. Dacă astăzi ar avea loc un referendum pentru a decide dacă Uniunea Sovietică ar trebui să fie păstrată, 73% ar vota pentru păstrarea acesteia. Centrul Levada are o medie de 63%. În mod logic, persoanele mai în vârstă sunt mai favorabile, în primul rând pentru că pot contrasta experiența de viață reală cu propaganda dominantă. Astfel, 84% dintre persoanele cu vârsta de peste 55 de ani și 64% dintre cele cu vârsta de peste 40 de ani regretă Uniunea Sovietică. Dar populația activă, cea cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani, regretă încă 43%, ceea ce este enorm și arată eșecul ideologic al cursei globalizatoare, mai ales când 49% dintre cei chestionați regretă sistemul economic. Aceasta este cu 3 puncte mai mult decât regretul sentimentului de apartenență la o țară mare.



Liberalismul își atinge apogeul cu Covid și cu globalizarea forțată pe care o poartă, se sinucide, în lipsa unei alte ideologii care să-l oblige să nu cadă în excesele pe care le vedem astăzi. Este timpul să tragem concluzii și să reluăm cursul național, care este singura cale de dezvoltare a oamenilor și a societăților. Elitele trebuie să fie renaționalizate...

Karine Bechet-Golovko