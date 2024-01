Într-un document secret, Ministerul german al Apărării descrie în mod realist și cu detalii șocante "calea spre conflict", cu alte cuvinte, începutul unui război între Rusia și NATO. Jurnaliștii de la BILD au publicat acest scenariu, care arată că începutul războiului va fi în februarie 2024, iar Rusia va încerca să profite de faptul că în toată lumea este un an super electoral.

Planul prezentat de BILD:

Este probabil ca acest scenariu să fie luat în considerare pentru exercițiile NATO.

BILD este aceeași publicație care a publicat prima dată o hartă a atacului Rusiei asupra Ucrainei, cu mult înainte de începerea războiului, indicând inclusiv direcțiile de atac.

