Cinci consilieri pe Sănătate îi cer lui Joe Biden să considere Sars-Cov-2 o gripă sezonieră și să revină la normalitate!

Cinci medici, foști membri ai consiliului consultativ, care au lucrat cu Biden în perioada de tranziție înainte de instalarea acestuia la Casa Albă, îi cer președintelui o schimbare radicală de strategie.

În articole din Journal of The American Medical Association, doctorii Ezechiel Emanuel, Michael Osterholm, Celine Grounder, David Michaels și Rick Bright vin cu mai multe propuneri pentru a scoate administrația Biden din impasul în care se află. „După cum o demonstrează tulpina Omicron a SARS-CoV-2, COVID-19 va rămâne prezent multă vreme", scriu aceștia, afirmând și că strategia națională a lui Biden față de COVID-19 trebuie actualizată. „Scopul pentru 'noua normalitate' cu COVID-19 nu include eradicarea sau eliminarea lui, de ex. strategia 'zero COVID'. Nici vaccinarea COVID, nici infectarea nu par să confere imunitate pe viață", mai scriu medicii.

„Vaccinurile actuale nu oferă imunitate sterilizantă împotriva infectării cu SARS-CoV-2. Bolile infecțioase nu pot fi eradicate atunci când există o imunitate pe termen lung limitată după o infectare sau o vaccinare sau există rezervoare non-umane de infecție. Noua normalitate ar trebui să recunoscă că SARS-CoV-2 nu este decât unul dintre numeroșii viruși respiratorii aflați în circulație, printre care gripa, virusul respirator sincițial și așa mai departe. Deși COVID pare mai gravă din punctul de vedere al internărilor în spital și al deceselor.", spun consilierii medicali.

"Administrația Biden ar trebui să creeze o infrastructură care să cuprindă colectarea electronică în timp real a informațiilor complete despre infecțiile virale respiratorii, spitalizările, decesele, efectele specifice ale bolii și vaccinării, coroborate cu variabile socio-demografice și alte variabile pertinente. Acest sistem ar urma să strângă datele la nivel național, de stat și local, precum și de la diverse instituții universitare, sanitare și laboratoare de îngrijire a sănătății, ca să existe un efectiv permanent de forță de muncă pentru a rezolva problemele curente și urgențele.", adaugă specialistii.

„Testarea a fost marginalizată, considerată superfluă din cauza vaccinurilor. Chiar și acum, rezultatele testelor nu sunt coroborate de o manieră fiabilă cu datele socio-demografice, cu statutul vaccinal și cu rezultatele clinice; disponibilitatea testelor rapide fiabile rămâne limitată; iar prețurile sunt prea mari. Pentru revenirea la normalitate, trebuie să se creeze un sistem complet și finanțat în permanență pentru testare, supraveghere și măsuri de combatere care nu există în prezent. Oamenilor le trebuie tratamentele ambulatorii, acestea să fie disponibile pe scară largă și gratuite și imediat după un test pozitiv.", concluzioneaza medicii.