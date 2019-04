Coreea de Nord avertizeaza cu privire la "pericole tot mai mari de razboi", cu ocazia marcarii unui an de la summitul istoric intre liderii nord si sud-coreeni.

Intr-un lung comunicat difuzat de agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, Comitetul pentru Reunificarea Pasnica a Tarii, insarcinat in Coreea de Nord cu cu relatiile cu Sudul, a indemnat Seulul "sa fie mai activ" in imbunartatirea acestor relatii.

"Este pe cale sa se creeze o situatie grava, care ar putea sa conduca la o intoarcere in trecut si la (riscul) catastrofei iminente, din cauza pericolelor tot mai mari de razboi", avertizeaza acest organism, care imputa responsabilitatea presiunilor pe care Statele Unite le exercita, in opinia sa, asupra Coreei de Sud.

In acest context, Phenianul nu a raspuns invitatiei pe care transmis-o saptamana aceasta Seulul de a participa la ceremonia organizata sambata, in Zona Demilitarizata (DMZ), care imparte in doua penisnula coreeana, pentru a marca primul summit intre numarul 1 nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care s-a desfasurat cu exact un an in urma.

"Este un drum nou si trebuie sa-l urmam toti impreuna, trebuie, uneori sa asteptam ca cei care avanseaza mai incet sa ne prinda din urma", a declarat, la randul sau, intr-un mesaj video presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, absent sambata la Panmunjom.