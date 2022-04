Cum va ataca Rusia noua linie de front: "Luptele vor aminti de cel de-al Doilea Război Mondial!" (Analiză CNN)

Conflictul din Ucraina s-a mutat în estul ţării, unde forţele ucrainene sunt întărite de luptă şi bine pregătite. Analiştii cred că cele mai bune unităţi ale Ucrainei se află în est şi că aşteaptă în tranşee şi alte poziţii fortificate.

Până acum, trupele ucrainene au rezistat puternic asaltului rusesc, dar ar putea fi depăşite numeric de forţele ruse care avansează în unele zone, scrie BBC. Unde se vor duce bătăliile cheie? Oficialii de la Moscova au spus că prioritatea forţelor ruse este acum „eliberarea completă" a Donbasului, referindu-se în linii mari la regiunile din est ale Ucrainei, Lugansk şi Doneţk. Terenul din est va ridica mari provocări pentru ruşi în timp ce atacă. Cu un teren mai puţin împădurit decât nordul ţării, analiştii spun că zonele deschise ar putea să-i favorizeze pe apărătorii ucraineni.

Bătălia pentru Sloviansk va fi probabil următoarea bătălie esenţială a războiului, potrivit Institutului pentru Studierea Războiului (ISW). Dacă trupele ruse care avansează de la Izium reuşesc să înconjoare oraşul, ar putea alege apoi să avanseze spre est, spre Rubine, pentru a încercui un grup relativ mic de forţe ucrainene, sau să se îndrepte mai spre sud pentru a încercui un contingent ucrainean mai mare. Dacă Mariupol cade în mâinile ruşilor, mai multe trupe ar putea fi disponibile pentru a ataca în zona de la vest de Doneţk.

Cum se pregătesc ucrainenii? Brigadierul în retragere Ben Barry, de la Institutul Internaţional de Studii Strategice, spune că forţele ucrainene au avut ani de zile pentru a-şi pregăti apărarea şi că trupele ruse vor avea probleme. „Nu sunt doar tranşee în stilul Primului Război Mondial pe partea ucraineană, ci vor avea şi oraşe şi sate cheie pe care vor să le apere", spune el. Vehiculele blindate ucrainene şi alte echipamente sunt poziţionate camuflat sau în maluri de pământ pentru protecţie, spune el. Multe trupe ucrainene din est sunt foarte experimentate - le-au ţinut piept separatiştilor ruşi din 2014. Numărul acestora ar putea fi, de asemenea, sporit, în cazul în care şefii militari ai Ucrainei redistribuie unităţi care nu mai sunt necesare pentru apărarea Kievului după retragerea Rusiei din nord.

Care va fi strategia Rusiei? Imaginile din satelit colectate şi analizate de Maxar Technologies arată un convoi militar de 13 kilometri lungime care se deplasa spre sud, prin oraşul Velkyi Burluk din estul Ucrainei, la 8 aprilie, transmite CNN. Oraşul se află la est de Harkov, aproape de graniţa Ucrainei cu Rusia. Imaginile arată "vehicule blindate, camioane cu artilerie tractată şi echipamente de sprijin" care alcătuiesc convoiul, a precizat Maxar. Oficialii ucraineni au transmis că lupte majore sunt în curs de desfăşurare în estul ţării, cu bombardamente grele raportate în întreaga regiune Donbas, înaintea a ceea ce ei avertizează că ar putea fi o ofensivă rusă majoră.

Şeful serviciului de informaţii al apărării din Ucraina a declarat vineri pentru CNN că trupele ruseşti se regrupează dincolo de graniţă şi intenţionează să avanseze spre Harkov. Oficialii regionali au îndemnat la evacuarea civililor din regiune. Brigadierul Barry spune că este probabil ca Rusia să folosească intens artileria, pentru a distruge apărarea anti-aeriană ucraineană înainte de a ataca la sol. Atacarea frontală a trupelor ucrainene cu infanterie, fără un bombardament de artilerie grea mai întâi, riscă pierderi uriaşe pentru Rusia şi creşte foarte mult riscul de înfrângere.

Rusia are o serie de arme pe care să se folosească. În special, artileria autopropulsată va fi „un factor foarte semnificativ", spune brigadierul Barry. Artileria autopropulsată are aspectul unui tanc, dar trage muniţii în sus pentru a cădea apoi asupra unei ţinte, în loc să tragă direct în ea. Este mai bine protejat decât un tun remorcat şi poate avansa rapid atunci când apărarea inamicului o defectează. Totuşi, acele oportunităţi de a merge mai departe pot fi rare, deoarece liniile frontului devin semi-fixe în multe zone. Pentru a lovi poziţiile ucrainene de la o distanţă mai mare, Rusia are mai multe sisteme de lansare de rachete şi probabil le va folosi intens.

Sistemul Grad are 40 de rachete care pot fi trase în cel puţin 20 de secunde şi au provocat deja victime numeroase în rândul populaţiei civile în unele zone, transformând cartierele rezidenţiale din Harkov, Mariupol şi alte oraşe în moloz, Rapoartele sugerează că armele termobarice au fost folosite şi de forţele ruse în anumite părţi ale Ucrainei, inclusiv Mariupol din Doneţk şi Izium din Harkov. Sunt mult mai devastatoare decât cele care folosesc explozibili convenţionali de dimensiuni similare, împrăştiind un amestec de combustibil sub formă de nor, care apoi detonează, producând o minge de foc uriaşă şi un val de explozie masiv.

Samuel Cranny-Evans, de la Royal United Services Institute, spune că acestea sunt „în primul rând concepute pentru războiul urban", deoarece norul de amestec de combustibil care este împrăştiat după impactul iniţial poate pătrunde în golurile din clădiri înainte de a se produce detonarea. Dacă artileria rusă reuşeşte să distrugă principalele puncte de apărare ucrainene, este probabil ca Rusia să folosească infanterie cu arme de calibru mic şi o serie de vehicule pe roţi şi şenile, împreună cu tancuri cu putere mare de foc, pentru a avansa. Sprijinul aerian ar putea include bombardiere şi elicoptere de atac. Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, spune că luptele „vă vor aminti de al Doilea Război Mondial".

Ce probleme ar putea avea Rusia? Analiştii spun că nu este clar dacă forţele ruse au abordat problemele logistice grave pe care le-au întâlnit în primele săptămâni ale acestei campanii. Trupele au avut probleme de aprovizionare cu combustibil, hrană, apă şi echipamente de bază , cum ar fi staţii radio şi haine pentru vreme rece. "Cheia va fi, de asemenea, antrenamentul, motivaţia şi conducerea. Ruşii nu s-au descurcat bine în jurul Kievului şi pur şi simplu nu ştim dacă au învăţat lecţiile", spune brigadierul Barry. Rapoartele sugerează, de asemenea, că Rusia a pierdut până acum de trei ori mai mult echipament militar decât Ucraina în război.

Cum ar putea afecta acest lucru războiul din est nu este clar, dar înlocuirea echipamentului pierdut ar putea prezenta provocări serioase. Oryx, un site web de analiză militară open source , urmăreşte pierderile de echipamente militare şi include doar vehicule şi echipamente distruse ale căror dovezi fotografice sau video sunt disponibile. Se estimează că Rusia a pierdut peste 400 de tancuri, 20 de avioane şi 32 de elicoptere, precum şi sute de vehicule blindate şi alte echipamente. Pierderile mai mici ucrainene pot reflecta dimensiunea forţelor armate ale Ucrainei, dar pot semnala şi succesul tactic. Ucraina a capturat cantităţi semnificative de echipamente ruseşti, dar nu este clar cât de util va fi acesta.

Michael Kofman, de la Centrul pentru Analize Navale (CNA) din SUA, spune: „Va dura ceva timp până când acest kit va fi funcţional, echipat şi instalat acolo unde face o diferenţă tangibilă. Câteva tancuri capturate sau vehicule de infanterie blindate nu fac o brigadă blindată". Pe termen lung, Rusia poate avea, de asemenea, un avantaj crucial, mai ales dacă livrările occidentale către Ucraina continuă să fie limitate la echipamente defensive. Cranny-Evans spune că „pentru fiecare lansator de rachete sau obuzier ucrainean distrus, în cele mai multe cazuri, nu există înlocuitori. Dar Rusia are încă capacitate de producţie - aşa că pentru trupele ruse, aceste lucruri nu sunt de neînlocuit. Deci, pe măsură ce războiul continuă, timpul începe să se schimbe în favoarea Rusiei".

Comandant nou, strategie veche? Vladimir Putin l-a numit pe Aleksandr Dvornikov - un general cu experienţă de teren căpătată în Siria - pentru a conduce războiul din Ucraina, în condiţiile în care armata rusă îşi schimbă acum planurile, după eşecul de a cuceri Kievul. Un oficial american şi unul european au confirmat pentru CNN că generalul Aleksandr Dvornikov, comandantul Districtului Militar de Sud al Rusiei, a fost numit comandant al teatrului de operaţiuni în campania militară rusă din Ucraina. Fostul ambasador al Marii Britanii în Rusia, Sir Roderic Lyne, a declarat sâmbătă la Sky News că Moscova a numit un general cu un palmares „destul de sălbatic" în Siria, pentru a încerca să câştige măcar un teritoriu în Donbas pe care Putin să-l poată prezenta ca pe o victorie.

Noul comandant, cu o experienţă vastă pe câmpul de luptă, este aşteptat să asigure coordonarea necesară pentru asaltul care se pregăteşte acum în regiunea Donbas. În acelaşi timp, sunt de aşteptat şi mai multe atrocităţi. Aleksandr Vladimirovici Dvornikov, în vârstă de 60 de ani, a fost primul comandant al operaţiunilor militare ale Rusiei în Siria, după ce Putin a trimis trupe acolo, în septembrie 2015, pentru a susţine guvernul preşedintelui sirian Bashar al-Assad. Dvornikov a primit de la Vladimir Putin titlul de Erou al Federaţiei Ruse pentru modul în care a condus intervenţia militară rusă din Siria, iar în septembrie 2016 a fost numit comandant al Districtului Militar de Sud. În iunie 2020 a fost ridicat de Putin la rangul de general de armată.

Cât timp Dvornikov s-a aflat la comandă în Siria, din septembrie 2015 până în iunie 2016, Rusia a furnizat sprijin aerian trupelor regimului Assad în timp ce acestea asediau estul oraşului Alep, controlat de rebeli. Avioanele ruseşti au bombardat cartierele dens populate, provocând numeroase victime civile, iar oraşul a căzut în mâinile forţelor guvernamentale siriene în decembrie 2016. Generalul Dvornikov este adeptul tacticii „pământului pârjolit". Sub comanda sa, forţele ruseşti din Siria au fost acuzate că au bombardat cartiere civile, au vizat spitale şi au recurs la diverse tactici controversate pentru a încerca să nimicească mişcarea rebelă care a vrut să îl înlăture de la putere pe Bashar al-Assad.

„Era un comandant adevărat, foarte serios, mândru de armata rusă şi de istoria sa militară", a declarat pentru NYT, sub protecţia anonimatului, un comandant dintr-o miliţie creştină siriană, care a luptat alături de forţele ruse. „Nu prea dormea, dar petrecea ore în şir făcând exerciţii fizice. Este foarte organizat, cu o memorie bună", a declarat sirianul. Forţele ruse au folosit o abordare la fel de dură şi acum, în unele părţi ale Ucrainei, lovind clădiri rezidenţiale şi punând la pământ o mare parte din oraşul-port Mariupol.

„Vom vedea cât de eficient se dovedeşte a fi acest lucru. Doctrina rusă, tacticile ruseşti au rămas cam la fel din timpul Afganistanului. Fac lucrurile în acelaşi vechi stil", a spus oficialul european citat de CNN. Analiştii militari şi oficialii americani familiarizaţi cu evaluările serviciilor de informaţii spun că generalii ruşi au ca obiectiv să-i prezinte lui Vladimir Putin progrese semnificative pe câmpul de luptă până la 9 Mai, Ziua Victoriei, când Rusia celebrează înfrângerea Germaniei naziste şi marchează în mod tradiţional această ocazie cu o paradă fastuoasă în Piaţa Roşie din Moscova.

Oficialii americani anticipaseră că Putin va numi probabil la comandă un general ale cărui forţe au operat în sudul Ucrainei, deoarece acolo ruşii au cucerit mai mult teritoriu, spre deosebire de încercarea de a înconjura Kievul şi oraşele din nordul Ucrainei, efort care s-a încheiat recent cu o retragere. Oficialul european atrage atenţia însă că acest „termen-limită autoimpus" i-ar putea determina pe ruşi să facă greşeli suplimentare. Pe de altă parte, este de aşteptat ca forţele ruseşti să comită acum şi mai multe atrocităţi, aşa cum s-a întâmplat la Bucha, suburbie a Kievului, în cele câteva săptămâni în care s-a aflat sub ocupaţie rusă, iar unele surse cred deja că generalul Dvornikov s-ar afla în spatele atacului de acum câteva zile din gara Kramatorsk, care s-a soldat cu cel puţin 52 de morţi, majoritatea femei, copii şi bătrâni.