Doi poliţişti din Los Angeles, împuşcaţi în maşina lor de patrulare. Preşedintele Trump reacţioneză

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, luni, 14 septembrie, in prima zi in care elevii s-au intors la scoala, ca lucrurile trebuie privite "cu incredere si speranta". "Cred ca e important sa dam un mesaj de incredere pentru toti copiii", a spus ea. Anisie a fost prezenta la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", unde este profesor, precizand ca incepe noul an scolar cu emotii foarte mari.