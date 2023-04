Șefa Băncii Europene s-a dat de gol: Euro digital va fi folosit pentru a „controla" oamenii și plățile

Euro digital va fi folosit pentru a „controla" oamenii și plățile, admite președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde.

Un videoclip distribuit pe scară largă cu președinta BCE, Christine Lagarde, care admite că euro digital va fi folosit într-un mod „limitat" pentru a controla plățile pe care oamenii le pot face, a fost luat dintr-un videoclip în care Lagarde credea că vorbește cu Zelenski. De fapt ea a fost victima unei farse, dar adevărul a ieșit la iveală, scrie Ziarul Românesc din Germania.

Videoclipul a fost publicat de contul de știri de ultimă oră Watcher Guru pe 7 aprilie și a generat destulă agitație pe rețelele de socializare. În acest fragment, Lagarde a menționat dorința ei de a nu se baza pe o „monedă din țări neprietenoase" sau pe o monedă furnizată de o „entitate corporativă privată precum Facebook sau Google". Ea a spus că este „personal convinsă că trebuie să mergem înainte" cu euro digital.

Cointelegraph a urmărit sursa originală a videoclipului, ajungând la un videoclip al farsei din 17 martie, în care Lagarde pare să vorbească mai sincer decât de obicei, deoarece credea că vorbește cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski.

Când „Zelensky" a subliniat că „problema este că ei [protestatarii europeni] nu vor să fie controlați" de o monedă digitală a băncii centrale, Lagarde a recunoscut că „va exista control, ai dreptate. Corect", dar a sugerat că ar fi un "control limitat", adăugând:

„Ne gândim dacă pentru sume foarte mici, în jur de 300 sau 400 de euro, am putea avea un mecanism de control zero. Dar asta ar putea fi periculos." Lagarde a subliniat că atacurile teroriste pot fi și au fost finanțate în întregime prin mici tranzacții anonime.

JUST IN: ???????? European Central Bank President reveals plans to launch a digital euro (CBDC), says there will be control over payments. pic.twitter.com/szCFxBkZDR