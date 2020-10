Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, pus sub acuzare pentru "asociere criminală"

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost pus sub acuzare pentru „asociere criminală", după ce ar fi acceptat în 2007 bani de la autoritățile din Libia pentru finanțarea campaniei sale electorale.

Acesta este acuzat de „asociere la o conspirație criminală", în cadrul unei investigații mai ample, iar noile acuzații ale procurorilor l-ar putea trimite pe Sarkozy din nou în fața judecătorilor, potrivit BBC. De altfel, fostul președinte a fost deja audiat în acest dosar, însă el a negat toate acuzațiile. De asemenea, autoritățile franceze îl acuză pe fostul șef de stat și de alte fapte penale. Nicolas Sarkozy mai este pus sub acuzare în alte trei dosare penale. În 2018, Sarkozy a fost pus sub acuzare pentru corupție, finanțare ilegală a campaniei electorale și pentru că ar fi obținut avantaje materiale din fonduri publice delapidate. În luna ianuarie, magistrații l-au pus sub acuzare și pe Thierry Gaubert, un fost consilier al lui Sarkozy.

Procurorii susțin că Sarkozy și mai mulți asociați ai acestuia ar fi primit milioane de euro din partea regimului fostului dictator libian Muammar Gaddafi pentru finanțarea campaniei electorale. Sarkozy a ocupat funcția de președinte al Franței în perioada 2007-2012. „Nevinovăția mea este din nou călcată în picioare de o decizie care nu prezintă niciun fel de dovadă în legătură cu vreo finanțare ilegală", a scris Sarkozy pe Facebook.

Acestea nu sunt singurele probleme cu legea ale lui Nicolas Sarkozy. Într-un dosar separat, fostul președinte francez este acuzat că ar fi încercat să îl mituiască pe Gilbert Azibert, un magistrat, oferindu-i acestuia o funcție importantă în Monaco, în schimbul unor informații referitoare la o anchetă care viza partidul său politic. În acest dosar, Sarkozy urmează să se prezinte în fața instanței în noiembrie. De asemenea, Sarkozy este pus sub acuzare și în așa-numitul Dosar Bygmalion, în care este acuzat de cheltuieli nejustificate în campania prezidențială din 2012.