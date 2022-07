Globalismul ipocriziei: Arabia Saudită cumpără masiv petrol rusesc pentru a putea vinde propriul petrol țărilor care sancționează Rusia!

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, a important o cantitate mai mult decât dublă de păcură rusească în al doilea trimestru din 2022, pentru a alimenta centralele electrice, pentru a satisface cererea pentru instalațiile de răcire pe timp de vară și pentru a elibera propria producție de țiței pentru export.

Rusia a vândut combustibil la prețuri reduse după ce sancțiunile internaționale impuse din cauza invaziei sale în Ucraina au lăsat-o cu mai puțini cumpărători. Creșterea vânzărilor de păcură, folosită la generarea de energie, către Arabia Saudită arată provocarea cu care se confruntă președintele american Joe Biden, în timp ce administrația sa încearcă să izoleze Rusia și să îi reducă veniturile din exporturile de energie.

În timp ce multe țări au interzis sau au descurajat achizițiile din Rusia, China, India și mai multe națiuni din Africa și Orientul Mijlociu au crescut importurile. Biden urmează să viziteze Arabia Saudită la sfârșitul acestei săptămâni, când este de așteptat să încerce să obțină din partea regatului o creștere a aprovizionării cu petrol pe piețele globale, pentru a contribui la scăderea prețurilor petrolului care au agravat inflația la nivel mondial.

Există puține capacități neutilizate pentru ca Arabia Saudită și alții să crească producția pe termen scurt. De asemenea, Arabia Saudită și-a menținut cooperarea cu Rusia în cadrul alianței producătorilor mondiali cunoscută sub numele de OPEC+. Cei doi sunt liderii de facto ai producătorilor OPEC și, respectiv, ai producătorilor non-OPEC din acest grup.

Datele obținute de Reuters prin intermediul sistemului de urmărire a navelor Refinitiv Eikon au arătat că Arabia Saudită a importat 647.000 de tone (48.000 de barili pe zi) de păcură din Rusia prin porturile rusești și estoniene în perioada aprilie-iunie a acestui an. Această cifră a crescut de la 320.000 de tone în aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru întregul an 2021, Arabia Saudită a importat 1,05 milioane de tone de păcură rusească. Ministerele energiei din Arabia Saudită și Rusia au refuzat să comenteze creșterea importurilor. Arabia Saudită a importat timp de mai mulți ani păcură rusească, care poate reduce nevoia sa de a rafina țițeiul pentru produse și reduce cantitatea de petrol pe care trebuie să o ardă pentru energie, lăsându-i mai mult țiței nerafinat pe care îl poate vinde pe piețele internaționale la prețuri mai mari.

Regatul apelează la petrol pentru a satisface necesarul de energie, care atinge de obicei un vârf atunci când cererea de răcire crește odată cu temperaturile de vară. Unele orașe saudite se află departe de câmpurile de gaze naturale care ar putea furniza un combustibil mai curat pentru generarea de energie. Volumul de țiței ars este de aproximativ 600.000 bpd în lunile de vară și de 300.000 bpd în lunile de iarnă, arată cifrele de la Joint Organisations Data Initiative (JODI). Utilizarea sporită a gazelor naturale a redus cantitatea de până la 1 milion de bpd în 2010.

De asemenea, Arabia Saudită a importat mai mult păcură rusească prin hub-ul petrolier din Orientul Mijlociu de la Fujairah, în Emiratele Arabe Unite, au declarat comercianții. Fujairah a primit 1,17 milioane de tone de păcură rusească până acum în acest an, potrivit datelor de urmărire a navelor, comparativ cu 0,9 milioane în aceeași perioadă a anului trecut.

Un plus de 0,9 milioane ar putea fi livrat la Fujairah numai în luna iulie, potrivit shiptracking, ceea ce ar duce totalul la 2,1 milioane până în prezent în acest an, depășind cele 1,64 milioane de tone pentru întregul an 2021. Cea mai mare parte a păcurii din Fujairah este vândută acolo drept combustibil pentru nave, dar o parte din ea este expediată în țările vecine. Nu este clar cât de mult combustibil rusesc suplimentar se scurge în Arabia Saudită prin Fujairah.

Arabia Saudită și-a extins capacitatea de rafinare la 3,6 milioane de bpd de la 2,9 milioane în 2017. Ratele sale de utilizare a rafinării s-au situat la 70%-73% în perioada aprilie-iunie a acestui an, în ciuda creșterii producției la peste 10 milioane bpd. Între timp, exporturile de țiței și produse s-au situat la sau aproape de un maxim istoric de 9 milioane bpd în perioada februarie-aprilie, arată cifrele JODI, numai exporturile de țiței fiind de sau aproape de 7,3 milioane bpd.