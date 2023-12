Rusia a devenit deja mult mai puternică, acesta fiind principalul rezultat al acțiunilor militare declanșate de Statele Unite ale Americii cu mâinile Ucrainei, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, luând cuvântul online în cadrul Forumului de la Doha.

"Rezultatul războiului împotriva Rusiei, lansat de SUA cu mâinile Ucrainei, este deja vizibil. Ați menționat extinderea NATO, dar rezultatul principal pentru noi și, de altfel, pentru alții care îl vor simți mai târziu, este că Rusia a devenit deja mult mai puternică decât era înainte de aceste evenimente" - a spus şeful diplomaţiei ruse.

După cum a subliniat ministrul rus de externe, aşa va fi şi după încheierea acestor acţiuni militare. "La începutul secolului al XIX-lea, Napoleon a adunat aproape toată Europa pentru a ataca Rusia. L-am învins și am devenit mai puternici după această agresiune. La mijlocul secolului trecut, Hitler a făcut același lucru, a supus majoritatea țărilor europene sub comanda sa pentru a începe agresiunea împotriva Rusiei. Şi el a fost învins și am devenit mai puternici după acest război" - a conchis Lavrov.