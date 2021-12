Mama lui Assange face un apel disperat pentru salvarea fiului ei sa nu fie extradat in SUA unde risca 175 de ani de închisoare

Mama lui Julian Assange a adresat un apel emoționant cetățenilor din toată lumea, pentru împiedicarea extrădării fiului ei în America, unde riscă 175 de ani de pușcărie.

Textul lui Cristine Assange a fost publicat inițial de politicianul și ziaristul australian George Christensen. Redam declarația ei:

"Acum cincizeci de ani, născând pentru prima dată, ca tânără mamă, am crezut că nu poate exista o durere mai mare. Dar am uitat-o ​​repede, când mi-am ținut frumosul băiețel în brațe. L-am numit Julian.

Acum îmi dau seama că am greșit. Există o durere mai mare.

Durerea nesfârșită și sfâșietoare de a fi mama unui jurnalist multi-premiat, care a avut curajul să dezvăluie adevărul despre crimele guvernamentale și corupție.

Durerea de a-l vedea pe fiul meu, care a căutat să publice adevăruri importante, murdărit la nesfârșit în toată lumea.

Durerea de a-l vedea pe fiul meu, care și-a riscat viața pentru a vorbi împotriva nedreptății, păcălit și refuzându-i-se un proces echitabil, iar și iar.

Durerea de a-mi vedea copilul sănătos dispărând încet, deoarece i s-a refuzat îngrijirea medicală și de sănătate adecvată anilor de detenție.

Suferința de a-l vedea pe băiatul meu torturat cu cruzime psihologic, pentru a încerca să-i anihileze spiritul imens.

Coșmarul constant că va fi extrădat în Statele Unite și îngropat de viu într-o izolare extremă pentru tot restul vieții.

Teama constantă că CIA își va duce la îndeplinire planurile de asasinat.

Sentimentul de tristețe care m-a cuprins când i-am văzut corpul fragil și epuizat, ruinat după un mini-accident vascular cerebral din cauza stresului cronic la ultima audiere.

Mulți oameni sunt, de asemenea, traumatizați văzând o superputere răzbunătoare care își folosește resursele nelimitate pentru a intimida și a distruge un singur individ neajutorat.

Vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor onești și grijulii din întreaga lume, care protestează împotriva persecuției politice brutale a lui Julian.

Continuați să vă ridicați vocea în fața politicienilor, până nu aud nimic altceva.

Viața lui este în mâinile voastre."