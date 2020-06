Mii de oameni au participat la inmormantarea lui George Floyd. Coada s-a format inca de luni dimineata

Mii de locuitori din Houston, mai ales din "Third Ward", cartierul in care a crescut, au infruntat caldura pentru a-i aduce un ultim omagiu trist si recules lui George Floyd, relateaza AFP.

"Va multumesc tuturor pentru ca ati venit sa-mi vedeti fratele", a spus luni multimii Philonise Floyd. "Este foarte dureros sa ne aflam aici, este dur si dureros", a spus el in lacrimi.

O coada lunga s-a format inca de luni dimineata (ora locala) in fata Bisericii Fountain of Praise, in sudul metropolei texane, unde a avut loc ceremonia in memoria barbatului de culoare in varsta de 46 de ani, a carui moarte, la 25 mai, sub genunchiul unui politist alb, a provocat un val de furie si manifestatii impotriva rasismului.

Unele persoane din multime purtau tricouri cu efigia lui George Floyd sau cu mesajul "Nu pot respira", vorbele pe care le-a spus in timpul agoniei. Alte persoane au ridicat pumnul cand au ajuns in fata sicriului.

Din cauza pandemieie, purtarea mastii de protectie este obligatorie in biserica, iar vizitatorii, carora li s-a luat temperatura, aveau doar cateva momente la dispozitie pentru a se reculege in fata sicriului.

Joseph Qualls a invatat la acelasi liceu ca George Floyd, in "Third Ward". Pentru el, moartea lui Floyd este cu atat mai dureroasa, cu cat il admira.

"A fost prima persoana pe care am cunoscut-o in cartier care a obtinut o bursa universitara", declara acest frizer in varsta de 38 de ani.

Kelvin Sherrod, in varsta de 41 de ani, a tinut sa vina impreuna cu sotia si cei doi baieti, in varsta de opt si noua ani,. Intreaga familie purta tricouri negre cu mesajul "I can't breathe".

Moartea lui George Floyd i-a afectat pe copiii sai, povesteste el. "Mi-au spus << ce s-a intamplat, ce i-au facut domnului? >> ".

Era, asadar "important pentru mine sa fiu aici impreuna cu ei", declara acest locuitor din Houston. "Este un moment important in istorie si ei isi vor aminti ca au luat parte".

In timpul acestui doliu, Kelvin Sherrod se declara, cu toate acestea, fericit ca au venit atat de multi oameni. "Asta ne aduna, ca tara, indiferent de culoarea pielii noastre".

Candice, venita sa-i aduca un omagiu lui George Floyd inainte de funeralii, se felicita la randul sau de faptul ca vede "tara impreuna" intr-o miscare de protest. "A venit timpul ca asta sa se schimbe si trebuie sa depasim opresiunea, violentele politistilor si rasismul", spune ea.

In mulltime, in majoritate de culoare, americani albi tin sa transmita un mesaj de solidaritate si unitate.

Sarah Frazzell, in varstaa de 33 de ani, a venit impreuna cu cinci prieteni si cu buchete de flori pentru a "sustine familia lui George Floyd si comunitatea de culoare". Multimea importanta "arata Americii ca exista o problema", spunea ea.

Moartea lui George Floyd este ultima dintr-o lunga serie, in ultimii ani, de decese ale unor barbati de culoare, majoritatea neinarmati, ucisi de catre politisti albi. La fel ca moartea lui Eric Garner, mort asfixiat de catre un agent alb la New York in 2014.

"Ei au reinceput. Ei au luat o alta viata", a denuntat mama sa, Gwen Carr, invitata de familia Floyd la funeralii.

"De aceea trebuie sa ni se faca dreptate", a spus ea, indemnand ca "merele stricate" sa fie scoase din randul politiei americane.

Kelvin Sherrod considera ca atitudinea politiei fata de minoritatea de culoare este necesar sa se schimbe complet.

"Nu stim in cine sa avem incredere", spune el. "Daca politistii buni nu le fac fata celor rai, atunci nu putem avea incredere in nimeni".

Seful Politiei din Houston, Art Acevedo, care a venit sa se intalneasca cu familia lui George Floyd, recunoaste ca este "multa treaba de facut" pentru a se pune capat neincrederii reciproce.

Departe de multime, asezat pe un scaun de camping, cu o umbrela in mana pentru a se proteja de soare, Zachary Daniels se indoieste insa de o schimbare rapida a mentalitatii.

"Problema este daca asta va contnua sau daca ne vom intoarce aici pentru a aduce omagiu altei vieti de culoare", subliniaza el.