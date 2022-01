Neomarxistul Morrison îl dă de exemplu pe Djokovici drept "oaia neagră" a pandemiei: "Anularea vizei s-a luat pentru protejarea sacrificiilor făcute de australieni!"

Premierul Australiei, Scott Morrison, a declarat, vineri, că decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovici s-a luar pentru "protejarea" sacrificiilor făcute de australieni în pandemie.

"Înţeleg că după o analiză atentă, ministrul Imigraţiei a decis să anuleze viza domnului Djokovici pe motive de sănătate şi ordine, în baza faptului că a fost în interesul public să procedeze astfel. Pandemia a fost incredibil de dificilă pentru fiecare australian, însă am rămas uniţi şi am salvat vieţi şi mijloace de trai. Împreună am reuşit să avem una dintre cele mai scăzute rate a deceselor, una dintre cele mai puternice economii şi una dintre cele mai înalte rate de vaccinare din lume.

Australienii au făcut multe sacrificii în pandemie şi ei se aşteaptă în mod corect ca rezultatul acestor sacrificii să fie protejat. Asta a făcut ministrul acţionând astfel astăzi. Politicile noastre cu privire la protejarea graniţelor i-au menţinut pe australieni în siguranţă, înainte de covid şi acum în perioada pandemiei. Pentru că mă aştept ca procedurile legale să continue, nu voi mai face alte comentarii", a precizat Morrison, potrivit The Guardian.