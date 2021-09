Omul care l-a salvat chiar pe Joe Biden în Afganistan a fost lăsat în urmă: domnule președinte, salvați-mă pe mine și familia mea!

Plecarea trupelor SUA din Afganistan a dat naștere unor situații personale extrem de delicate, asta pentru că oamenii care i-au ajutat pe soldați sau politicieni sunt acum vânați de talibani.

Unul dintre aceștia este și Mohammed, cel care l-a salvat chiar pe actualul președinte al SUA, Joe Biden, în anul 2008. Mohammed a fost lăsat în urmă de americani, iar acum acesta face un apel direct la președintele SUA și îi cere să nu-l uite în Afganistan, asta în timp ce își schimbă ascunzătorile tot mai des.

„Buna ziua, domnule presedinte: Salvati-ma pe mine si pe familia mea", a declarat Mohammed, care a cerut sa nu-si foloseasca numele complet in timp ce se ascunde, pentru Wall Street Journal, in timp ce ultimii americani zburau luni de la Kabul. „Nu ma uitati aici".

Mohammed, sotia sa si cei patru copii ai lor se ascund de talibani, dupa ce incercarea sa de ani de zile de a iesi din Afganistan s-a blocat in birocratie. Ei se numara printre nenumaratii aliati afgani care au fost lasati in urma atunci cand SUA au pus capat luni campaniei militare de 20 de ani din Afganistan,.

Mohammed avea 36 de ani si era interpret pentru armata americana in 2008, cand doua elicoptere Black Hawk ale armatei americane au aterizat de urgenta in Afganistan in timpul unei furtuni de zapada orbitoare, potrivit veteranilor din armata care au lucrat cu el la acea vreme. La bord se aflau trei senatori americani: Biden, democratul din Delaware, John Kerry, (D., Mass.) si Chuck Hagel, (R., Neb.).

In timp ce o echipa de securitate privata de la fosta firma Blackwater si soldati ai armatei americane monitorizau daca in apropiere se aflau luptatori talibani, echipajul a lansat un apel urgent de ajutor. La Bagram Air Field, Mohammed a sarit intr-un Humvee cu o forta de reactie rapida din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate si a condus ore intregi in muntii din apropiere pentru a-i salva, a declarat Brian Genthe, care pe atunci era sergent in Garda Nationala din Arizona si care l-a adus pe Mohammed in misiunea de salvare.

Cererea de viza a lui Mohammed s-a blocat dupa ce contractorul din domeniul apararii pentru care lucra a pierdut documentele de care avea nevoie pentru cererea sa, a declarat Genthe. Apoi, talibanii au cucerit Kabulul la 15 august. La fel ca alte mii de persoane, Mohammed a spus ca si-a incercat norocul mergand la portile aeroportului din Kabul, unde a fost respins de fortele americane. Mohammed putea intra, i-au spus acestea, dar nu si sotia sa sau copiii lor.